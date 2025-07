Diogo Jota tuvo pasado colchonero pero ni siquiera llegó a debutar con el Atlético de Madrid

Diogo Jota ha muerto en la madrugada de este jueves a los 28 años por un accidente de coche en una carretera de Zamora en el que también perdió la vida su hermano André Silva, también futbolista. El hasta ahora jugador del Liverpool, pese a su corta edad, tenía una dilatada experiencia en la Premier League, pero también en Portugal, donde en 2016 con 19 años se ganó su fichaje por el Atlético de Madrid.

Diogo Jota tiene pasado colchonero, aunque nunca llegó a debutar en partido oficial con la camiseta rojiblanca. Como decimos, fue en el verano de 2016 cuando el Atlético pagó 3 millones de euros al Paços de Ferreira, club de la Liga de Portugal, por su traspaso. Tras realizar la pretemporada a las órdenes de Simeone, el equipo madrileño no contó con él y lo cedió esa temporada al Oporto, donde deslumbró con 9 goles y 4 asistencias en 38 encuentros.

Al verano siguiente, Jota regresó al Atlético y muchos aficionados colchoneros que sería para asentarse en la primera plantilla, pero nuevamente no contó para Simeone y el club rojiblanco volvió a cederle, esa vez al Wolverhampton, dando comienzo a su aventura de nueve años en Inglaterra. Representado por Jorge Mendes y su agencia Gestifute, el portugués encadenó dos cesiones en dos años al mismo club de la Premier en el que el superagente coloca a su antojo a los jóvenes lusos que representa y quiere lucir.

Diogo Jota era uno de ellos y ya en el verano de 2018 tras las dos cesiones el Wolves pagó 14 millones al Atlético por su traspaso definitivo. Esa fue su última temporada en el conjunto inglés, ya que tras otra gran actuación (16 goles en 48 partidos y líder del equipo) el Liverpool le fichó por 44,7 millones. Allí, militó las siguientes cinco campañas hasta esta última antes de su fallecimiento, en la que ha ganado el título de la Premier.

Diogo Jota habló de la dureza de Simeone el día de su presentación

Diogo Jota fue presentado el 14 de julio de 2016 con el Atlético y lo hizo con palabras de agradecimiento al todavía presidente colchonero Enrique Cerezo: «Lo primero de todo dar las gracias al presidente y al Atleti. Estoy muy orgulloso de estar aquí y espero ser útil para el equipo». «He estado mucho con Tiago en los entrenamientos. Me ha apoyado mucho en estos primeros días y me ha servido para conocer el método de trabajo. Me ha aconsejado que escuche y trate de hacerlo lo mejor posible», explicó Jota, refiriéndose al ex futbolista portugués del Atlético.

«Quiero hacerlo lo mejor que pueda en la pretemporada», afirmó en su momento, aunque no dudó en destacar la dureza de las sesiones iniciales de Simeone: «Han sido unos entrenamientos muy diferentes a lo que estaba acostumbrado. Hemos entrenado con mucha intensidad, pero estoy aguantando bien».