Escándalo en Estados Unidos. Marcus, el segundo de los tres hijos de Michael Jordan, ha sido arrestado por varios delitos. El hijo de la mayor leyenda de la NBA fue enviado a prisión en Orlando, Florida, por conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de cocaína en sus pantalones y resistencia al arresto, según los registros policiales a los que han tenido acceso los medios al otro lado del charco.

Según informa el portal TMZ, el todoterreno Lamborghini de Marcus Jordan se quedó atascado en unas vías de tren tras una noche de fiesta. Los agentes vieron las luces del coche de Marcus Jordan en una vía del tren y cuando se acercaron comprobaron que había señales, incluidos daños en el parachoques y piedras levantadas, que indicaban que había estado tratando de alejarse del área, pero no pudo.

Marcus Jordan, son of Michael Jordan, was arrested in Orange County on charges of DUI, cocaine possession, and resisting arrest. pic.twitter.com/Zvwd4E1vWE

Los oficiales sospecharon que Marcus acababa de huir de un control policial cercano y dijeron que olía a alcohol durante su declaración, en la que dijo a la policía que había tomado un giro equivocado y que necesitaba ayuda para sacar su coche de las vías del tren. La Policía asegura que Jordan se resistió cuando intentaban meterlo en el coche patrulla y cuando finalmente lo metieron y lo transportaron a una cárcel cercana, «estuvo cantando todo el camino».

No es la primera vez que Marcus protagoniza un incidente de este tipo, pues en 2012 fue arrestado después de una discusión en estado de embriaguez con dos mujeres a las puertas de un hotel. En aquella ocasión fue acusado de alteración del orden público, resistencia al arresto y obstrucción a la justicia, antes de ser liberado. Un Marcus Jordan que en los últimos años ha sido noticia por su participación como concursante en la segunda temporada de la serie The Traitors y por mantener una relación con Larsa Pippen, 16 años mayor que él y ex esposa de la ex estrella de los Chicago Bulls y ex compañero de su padre Scottie Pippen.

Marcus Jordan, son of basketball star Michael Jordan, was arrested and booked into the Orange County Jail on Tuesday morning.

According to booking information Marcus Jordan was arrested by the Maitland Police Department.

He’s facing charges of DUI with property damage,… pic.twitter.com/XkkDWqOdEE

