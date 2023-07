La opinión de Jordan sobre el romance de su hijo con la explosiva Larsa, ex mujer de Pippen

Hace un par de años hubo un bombazo en la NBA, especialmente para la crónica rosa y el salseo en la mejor liga de baloncesto del mundo. Los paparazzi cazaron juntos en Miami a Larsa Pippen, ex mujer del ex jugador de los Chicago Bulls, con Marcus Jordan, el hijo del mejor jugador de la historia del deporte. El romance fue a más y ahora mantienen una relación sentimental sobre la que hasta ahora no se había pronunciado Michael Jordan.

El legendario ex jugador fue preguntado por un fotógrafo en París sobre si aprobada la relación de Marcus con Larsa, y su contestación fue clara: «No». El fotógrafo insistió, y Michael Jordan, que estaba acompañado por su esposa Yvette Prieto, se reafirmó en su contestación negando con la cabeza.

Por su parte, hace unosmeses Larsa Pippen defendió su relación con Marcus Jordan y habló sobre los 16 años de diferencia que tiene respecto a su novio: «No siento que eso determine si eres maduro o no. Siento que si puedes beber a los 21, entonces puedes ir a la guerra a los 18. Siento que hay diferentes circunstancias en las que siento que la edad realmente no determina tu nivel de madurez».

Larsa lo tiene claro

Le importa su noviazgo con Marcus Jordan, pero ‘pasa’ de la mala relación que hay entre Michael y su ex Scottie Pippen: «Personalmente, realmente no me importan otras personas aquí. Siento que vivo mi verdad. Estoy feliz. Siento que nos llevamos bien. Marcus es mi mejor amigo. Y como tu mejor amigo, siento que tenemos mucho en común».

Cabe recordar que Michael Jordan y Scottie Pippen ganaron juntos seis anillos de la NBA en los Chicago Bulls, aunque parece que ambos no atraviesan su mejor momento, especialmente después de las duras críticas de Scottie al documental ‘The Last Dance’ protagonizado por Jordan: «Los últimos dos episodios, al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin darnos demasiada importancia ni a mí ni a mis compañeros».