Los detalles de la fiesta con futbolistas a la que acudió Aitana: ataque de celos y ruptura

La ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau sigue dando que hablar en el mundo del corazón y la prensa rosa. Tras conocerse la noticia días atrás, mucho se ha especulado acerca de los motivos de la separación de una de las parejas más consolidadas y mediáticas de nuestro país. Una de esas hipótesis apunta a un ataque de celos del actor por una fiesta a la que acudió la joven cantante.

El periodista del corazón Aurelio Manzano fue el que contó en el programa Fiesta que todo se habría desencadenado porque a Miguel no le gustó nada que Aitana fuera a fiesta con jugadores de fútbol. «Ella va a una fiesta donde hay muchos futbolistas de primera línea y en esa fiesta se guardan todos los móviles. Por lo que Aitana está incomunicada durante toda esa noche», cuenta el periodista sobre el ataque de celos de Bernardeau.

Tremenda bronca

La rabia del actor acabó en una gran bronca dentro de una relación que ya estaba en crisis, y esto desencadenaría la ruptura definitiva entre ambos artistas. «Me hablan de una separación de hace más de dos meses», añadió el periodista. Otros medios aseguran que la razón de la ruptura fue la grabación de la serie titulada La última, en la que participan los dos y que estuvieron presentando hace unos días.

Pero la cosa no queda ahí, Según Mamarazzis Aitana habría tenido en su momento un romance con Sebastián Yatra, algo que siempre provocó tensión en la relación con Miguel Bernardeau. «Tienen una química innegable», contaron Laura Fa y Lorena Vázquez, asegurando que habían tenido un «rollete» un tiempo atrás. El caso es que ambos ya no están juntos, pese a que ninguno ha querido confirmarlo oficialmente. Las palabras de Aitana pidiendo que no le graben en su casa porque esta «sola» lo dicen todo, y los motivos de la sonada ruptura podrían ser ser estos.