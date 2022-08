Iker Casillas revolucionó el mundo del corazón y las redes sociales con una publicación en la que aparece posando junto a una misteriosa mujer que muchos creían que podía ser su nueva novia. Ahora, ha salido a la luz la identidad de ella. Se trata de Olga Esteban Lorenzo, y según las informaciones de varios medios no es su pareja sino una íntima amiga de la infancia a la que tiene un cariño especial.

El portero no se escondió a la hora de dedicar un bonito y emotivo mensaje a Olga, que tiene su perfil cerrado en redes sociales, de ahí que se conozca tan poco de ella. «¡Amor total! ¡Sigamos juntos en este camino nuevo de la vida! ¡Por más veces! #vidabonita #caminolentoperoconabanico #airefrescodesierra», escribió el ex portero junto a la fotografía, que ha dado mucho que hablar obviamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Casi 140.000 likes y 1.000 comentarios acumula el post, prueba del gran impacto que ha tenido y lo mucho que se está hablando de la fotografía. Iker Casillas está aprovechando su verano para pasar tiempo en su pueblo, Navalacruz, donde se está reuniendo con familiares y amigos. Todo ello lo comparte a través de sus redes sociales, donde se muestra muy activo en sus viajes y su día a día.

La que probablemente no esperaba este revuelo es la propia Olga Esteban, amiga íntima de Casillas desde hace muchos años. Y es que cada vez que el ex portero es fotografiado con una chica saltan las alarmas, e incluso sin ser pillado directamente. Desde que se separara de Sara Carbonero hace más de un año, el ex madridista ha sido relacionado con varias mujeres como la influencer Rocío Osorno o la actriz Alejandra Onieva, desmintiendo ambas después que tuvieran una relación con Casillas.