Tamara Gorro sigue centrada en recuperarse de sus problemas de salud mental. La influencer lleva meses trabajando en ello con especialistas y va mejorando, tal y como cuenta en sus redes sociales. Su familia virtual es un pilar fundamental, así como sus personas más cercanas, sus hijos, sus padres, sus amigos, su ex Ezequiel Garay… Todos estuvieron este miércoles en la presentación de su nuevo libro, llamado Cuando el corazón llora.

La influencer ya ha lanzado su obra, que ha sido presentada en el Matadero de Madrid con Tania Llasera como presentadora y la espectacular voz de India Martínez. Además, no pudieron faltar sus randes apoyos: su terapeuta, su psiquiatra, su familia de sangre y su familia virtual y, por su puesto su ex Garay, aunque a ella el término de ex no le guste usarlo. Un libro en el que Tamara Gorro confiesa episodios muy duros que creía olvidados, como por ejemplo que fue víctima de acosos sexuales de pequeña.

Fue cuando tenía 12 años en un campamento de verano cuando el padre del dueño del lugar donde se celebraba abusó de ella: «Era amable, le conocíamos todos. Se acercó al lavado en el que yo estaba apoyada y me preguntó que, como no estaba lavando ropa, si me quería ir con él a pasear al perro. Yo, emocionada, le dije que sí, su perro me encantaba. Comenzamos a caminar por el campo, entre muchos árboles. No recuerdo si hablamos o no, ni de qué ni de nada. Solo tengo la imagen de lo que ocurrió después». Según cuenta, en aquel momento él la besó, la tocó y la intentó tumbar, pero ella le empujó y le golpeó con la rodilla, momento en el que echó a correr por el campo hasta llegar al campamento de al lado, donde llamaron a la Guardia Civil y le recogieron sus padres. Un terrible episodio que reconoce que le ha marcado.

«La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida», le dijo en la presentación Tania Llasera, desvelando otro episodio durísimo. «Eso no pasa todos los días, no hay que normalizarlo. Has necesitado ayuda y la has pedido, estás en el camino».

«Yo, cuando pasa ese capítulo, solo estaba con Luz (su terapeuta), y en ese momento, yo la llamé y ella me dijo: ‘Es el momento de pasar con otro profesional, porque yo aquí no puedo hacer nada’. Entró Tamara (su psiquiatra) y retomó el rumbo de mi vida con una medicación que aplaudo, de la que estoy muy a favor. Vivan las pastillas de la felicidad»