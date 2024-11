La desgarradora confesión de Del Potro antes de su despedida: «No tengo más ilusión…»

Este domingo 1 de diciembre tendrá lugar la despedida de un mito del tenis como Juan Martín del Potro, que en la previa de su partido de exhibición ante Novak Djokovic publicó en sus redes sociales un vídeo de lo más desgarrador en el que hablaba de su calvario con las lesiones de rodilla. El argentino se retiró en febrero de 2022 y decidió no contar nada acerca de su estado de salud para curarse alejado del foco mediático. Ahora, con motivo de su adiós definitivo, el tenista, que llegó a ser top 3 de la ATP en una exitosa carrera, ha contado de la forma más emotiva su pesadilla.

Casi tres años después de su último choque oficial contra su compatriota Federico Delbonis en Buenos Aires, Del Potro ha desvelado que tras este se tuvo que operar nuevamente: «Cuando yo juego el último partido con Delbonis, la gente no supo esto y yo nunca lo conté, pero al día siguiente cogí un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. A partir de ahí nunca más hice públicas mis cirugías porque en la rueda de prensa previa a mi partido con Federico yo digo que posiblemente sea mi último partido».

Son 11 minutos y 34 segundos que valen la pena. La despedida de Juan Martín Del Potro 🥹pic.twitter.com/88gJvB2WLA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 26, 2024

«Ahí encontré un poco de paz y corté con algo que me pasaba constantemente, que era ‘Delpo, ¿cuándo vuelves a jugar? ¿Cuándo te vuelvo a ver en un torneo?’ Yo no podía más por el dolor de piernas. Pensé que esto lo tenía que hacer en perfil bajo, en secreto y, si funciona, hago un anuncio de que vuelvo realmente», añadió, unas palabras de mucha dureza que están dando la vuelta al mundo.

Así relató Del Potro su verdadera pesadilla: «Me fui a Suiza, estuve allí dos meses, encerrado en un pueblo cerca de Basilea, me operaron, hice rehabilitación y no funcionó y a los dos meses y medio me dicen: ‘Nos quedó otra cosita, te tenemos que volver a operar’. La sexta operación. Después me fui a Estados Unidos, seguí con la rehabilitación, y entre cirugía y cirugía probaba tratamientos.

Las operaciones frenaron a Del Potro antes de tiempo

Un sinfín de operaciones que acabaron con su ilusión, como así dijo en este emocionante vídeo: «Debo de tener más de 100 inyecciones en la pierna, en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron sangre, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones… Es un sufrimiento que tengo a diario. Así vengo de ese último día con Federico y hasta el día de hoy, contando los dos años previos al día de mi lesión. El partido era para decir ‘Adiós, tenis, esto no va a más’. No tengo más ilusión por jugar porque el cuerpo no me lo permite».

Del Potro, en 11 minutos de cinta, tuvo tiempo para hablar alto y claro de sus muchos problemas, pero el origen de su peor problema físico lo encuentra en este punto de su historia: Cuando yo me operé la primera vez, el médico me dijo: ‘En tres meses vas a volver a jugar’. Esto fue en 2019 y me apunté a los torneos de Estocolmo, Basilea y París porque el médico me dijo que llegaba bien para jugar. Y desde aquella primera operación hasta hoy nunca he podido subir una escalera sin dolor.

«En un viaje a Tandil tengo que pararme a mitad de camino a estirar las piernas. Me duelen las piernas muchas veces al dormir, cuando me giro de lado me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos. Esto es una pesadilla sin final y a la que cada día intento buscar solución, buscando médicos, alternativas y todavía no las encuentro. Todo empezó en aquella primera operación, y cada vez que lo pienso, me emociono porque me da mucha bronca, angustia, impotencia, pero no lo puedo cambiar esto», recuerda en un fragmento de su vídeo, que se puede ver íntegro en las redes del argentino