«Desde el 1 de julio, el Valencia estará en quiebra técnica»

El ex vicepresidente del Valencia y portavoz de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha vuelto a arremeter contra Meriton Holdings, y más concretamente contra Peter Lim a través de un duro comunicado enviado a la prensa. En el mismo asegura que «desde mañana (viernes), el Valencia está en quiebra técnica».

Comunicado completo

Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista ha denunciado el grave riesgo de desaparición que corre el Valencia CF a partir de mañana 1 de julio y la responsabilidad legal de sus administradores si no cumplen con la obligación legal de informar al Juzgado de la situación de insolvencia que vive la SAD: “Peter Lim han quebrado el club, por convertirlo en un mercado persa de compra y venta de jugadores de la tienda de Jorge Mendes. En estos años, Peter Lim ha tenido al Valencia CF siempre con pérdidas en su cuenta de resultados. Sólo un año dio beneficios y fue por el enjuague contable que se hizo con el FC Barcelona y el intercambio de porteros. Desde 2010 tanto la Liga como la UEFA pueden expedientar al Valencia CF por acumular pérdidas durante tres años consecutivos. Es infumable que Peter Lim haya llevado a la quiebra al club, mientras Jorge Mendes, su socio, ha ganado un dineral moviendo jugadores y trayendo entrenadores de su cuerda”.

“Cabe recordar que el Valencia CF tiene presupuestadas unas pérdidas superiores a los 70 millones de euros, que no se van a poder rebajar con la venta de jugadores prevista, y eso automáticamente nos lleva a tener un patrimonio neto negativo y a entrar en causa de disolución. Ahora veremos si Tebas sigue diciendo que Lim es un ejemplo de gestión. También Tebas debería explicar que tiene de bueno para el Valencia CF el préstamo de CVC: el club está cediendo el 10 % de sus derechos de televisión, pagando intereses por ese dinero y no puede usar el dinero por la incompetencia de Lim y la falta de control de la Liga” afirma el ex Vicepresidente del Valencia CF.

Pero el cielo se puede oscurecer aún mucho más en el club de Mestalla por la ineptitud de Peter Lim. Miguel Zorío recuerda que “con la ATE caducada definitivamente este mes próximo, el Valencia CF va a perder en su balance beneficios urbanísticos superiores a los 200 millones de euros, y Caixabank se verá obligada a pedirle a Lim que garantice personalmente los créditos. En caso contrario, si sus administradores no quieren incurrir en responsabilidad penal, tendrá, que ejecutar las garantías adicionales a los terrenos del viejo Mestalla (que ahora valdrán cero patatero), entre las que están las propias acciones de Peter Lim”.

El Valencia C F está incumpliendo el artículo 361.1 de la ley de sociedades anónimas de capital que afirma que “una empresa entra en quiebra técnica cuando el patrimonio es inferior a la mitad de su capital social”. A partir de mañana, Peter Lim tiene dos meses, que es el plazo que marca la sentencia del Tribunal Supremo para que los administradores de la SAD actúen con transparencia y eviten su responsabilidad penal:

En el momento que el administrador es consciente de la situación de insolvencia de la empresa y, además, ha entrado en un estado de quiebra o suspensión de pagos, éste está obligado a actuar de manera diligente solicitando el concurso de acreedores en el plazo de dos meses.

O en su lugar, acreditar al Juzgado que está llevando a cabo una negociación con sus acreedores para llegar a acuerdos de refinanciación (no ha informado al juzgado de la renegociación de los préstamos con el propio Peter Lim o de la renegociación del pago de remuneraciones). Opción que le beneficiaría con tres meses más de margen para conseguir solucionar la situación de insolvencia. En caso de no llegar a una solución, deberá solicitar el concurso de acreedores al mes siguiente.

De no solicitar el concurso de acreedores o realizar acciones para prevenir posibles daños a acreedores, socios o terceros, se consideraría que el administrador no está haciendo frente a sus deberes legales.

Por un lado, para poder reclamar la responsabilidad individual de los administradores, éstos deben ejercer dicho cargo como tal. Por lo que, las responsabilidades inherentes quedan sujetas a personas físicas titulares de la condición de órgano social, tal y como sustentan los administradores de empresa. En lenguaje de la calle, NO HAY MANERA DE EXIGIR RESPONSABILIDADES A PETER LIM COMO PERSONA FÍSICA, sólo a sus consejeros (todo ello gracias a los que facilitaron la venta del Valencia CF a Meriton y a las condiciones increíbles de ese contrato).

Por el contrario, la responsabilidad objetiva del administrador se establece, entre otras, ante el incumplimiento de convocar juntas para el caso que la sociedad haya incurrido en causa de disolución.

En este caso concreto, para derivar la responsabilidad hacia el administrador es suficiente acreditar la aparición de deudas con posterioridad a que se hubiera generado la causa de disolución o disminución del patrimonio neto por debajo de las causas previstas en la ley de Sociedades de Capital. En particular, que el patrimonio neto sea inferior al 50% del capital social.

“Es el momento de recuperar el club con un proyecto serio, que parta de un proyecto económico y social que nos permita recuperar lo perdido en lo deportivo. Y por desgracia el Valencia CF es un enfermo que no puede aguantar con vida hasta que los juzgados dictaminen. Es preciso comprarle las acciones a Lim o que este haga una ampliación de capital que sufráguelas pérdidas que él mismo ha generado” afirma rotundamente Miguel Zorío, ex Vicepresidente del club.