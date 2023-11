Paige Vanzant fue una de las pioneras del mundo del deporte en explotar su faceta vendiendo contenido sexual sin censura en Onlyfans. La joven estadounidense pasó de ser una de las sensaciones de la UFC a una estrella de la citada plataforma, donde gana mucho dinero vendiendo ese tipo de fotos y vídeos subidos de tono.

Ahora, ha ido más allá y ha revelado la tremenda cantidad de dinero que ha ganado con OnlyFans en sólo 24 horas, comparándolo con todo lo que había conseguido en su carrera como luchadora profesional de MMA. La joven de 29 años llevaba seis años en la lucha, hasta que en 2020 se decidió a abrir una cuenta de OnlyFans, donde cobra a sus seguidores una cuota mensual de 9.99 dólares al mes para acceder a su contenido exclusivo. Ahora, en una entrevista para un podcast, Paige VanZant desvela la cantidad de dinero que genera por compartir fotos provocativas o explícitas de ella misma.

«OnlyFans ha sido definitivamente mi mayor fuente de ingresos. Gané más dinero en 24 horas en OnlyFans de lo que gané en toda mi carrera como luchadora. Incluso fuera de la UFC y de la lucha, ha sido bastante exitoso. He trabajado arduamente en otras industrias y estoy tratando de hacer la transición a una personalidad más convencional», cuenta la americana, que sin dar una cantidad exacta, todo apunta a que gana unos 15.000-20.000 dólares a la semana.

La idea no llegó por sí sola, sino que fueron sus seguidores los que la invitaron a abrirse una cuenta exclusiva. «Ahora, he hecho la transición… Si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, realmente no me importa», dijo. Paige VanZant comenzó haciendo contenido «para todos los públicos», aunque admitió que con el tiempo su contenido evolucionó hacia lo más explícito y subido de tono. Actualmente no compite en MMA, lo hace en la lucha libre profesional, para la compañía All Elite Wrestling, rival de la mítica WWE y que está ganando cada vez más notoriedad.

Casada con un luchador

La ya ex deportista, casada con el también luchador de Bellator Austin Vanderford, a menudo publica fotos desnuda junto a su esposo o sola, en bikini, en tanga… También entró tiempo atrás en el selecto club de Sports Illustrated y posó en bañador para su colección de 2019. La norteamericana, famosa por las patadas voladoras con las que dejaba K.O. a sus rivales, huyó de los octógonos para centrarse en sus redes.

Paige VanZant explicaba así la decisión y dejaba claro que ni se arrepiente ni se avergüenza, sino lo contrario: «Quería hacerlo profesionalmente y tener mi propio sitio web y eso es lo que he hecho. Básicamente soy yo haciendo cosas exclusivas. Estoy orgullosa y ahora estoy ganando más dinero en un mes que en todo mi contrato con BKFC (Bare Knuckle Fighting Championshi). Es de locos».