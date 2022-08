El deporte secreto de Shakira para desconectar: 350 calorías a la hora, glúteos fuertes…

Shakira sigue recuperándose del mazazo que supuso su separación de Gerard Piqué. La cantante se refugia en su familia y amigos, pero también desconecta practicando deporte. Uno de ellos es el flyboard, una actividad desconocida para muchos pero muy eficaz para perder peso, retrasar el envejecimiento y tener los glúteos fuertes.

A la cantante le gusta mantenerse en forma y en sus redes sociales se le ha podido ver practicando disciplinas como la danza del vientre, boxeo, tenis o incluso skate. Sin embargo, su deporte favorito es el surf, pues siempre que puede se escapa a Cantabria a coger olas junto a sus hijos Milan y Sasha, y antes de la ruptura también con Piqué. También acuático es el flyboard, un ejercicio que le ayudan a quemar unas 350 calorías a la hora, aumentar glúteos y retrasar el envejecimiento.

I did fly higher, it’s just that it’s not on tape!!! 😉 Shak pic.twitter.com/N3tdWlTkWr

— Shakira (@shakira) June 18, 2015