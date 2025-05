El deporte olímpico español se rinde a Nadal: «No hablemos en pasado, Rafa es infinito»

El tiempo lo atrapa todo. Del 23 de mayo de 2005 al 25 de mayo de 2025 Roland Garros ha realizado un viaje de 20 años de recorrido desde el primer partido de Rafa Nadal hasta honrar su legado. Un periodo de absoluto dominio sobre la arcilla saldado con 112 victorias y cuatro derrotas y catorce títulos. El torneo inicia su edición más extraña de las últimas décadas, entre la nostalgia y el recuerdo.

Su herencia deportiva recibe este domingo un sentido homenaje en Roland Garros y sirve como ejemplo para los deportistas en general y los españoles en particular, que recuerdan cualquier interacción con la figura de Nadal. «La primera toma de contacto en persona fue en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue un momento muy especial para mí, conseguí el oro y Rafa fue el abanderado», recuerda Marcus Cooper Walz a OKDIARIO.

Ocho años después, el piragüista recogió el testigo y fue el abanderado español en los Juegos de París 2024, donde Nadal fue homenajeado durante la ceremonia apertura. «Unos meses antes, cuando se especulaba que yo iba a ser el abanderado, hablamos y me felicitó por ello. Compartir Villa Olímpica con él y ver el cariño y la admiración de los deportistas a nivel mundial impacta. Es un icono del deporte internacional y de los buenos valores. No hablemos en pasado, Rafa es infinito. Mantiene una forma de ser humilde», añade Marcus Cooper Walz a este periódico.

Adriana Cerezo, subcampeona olímpica de taekwondo, no olvida su primera interacción con Nadal. «Ocurrió después de los Juegos. Fue el mensaje que más ilusión me hizo recibir y el que más tiempo tardé en abrir. Me tiré como dos días desde que lo vi diciendo ‘madre mía, esto choca con la realidad’. No me atrevía a abrirlo», rememora la española durante su conversación con OKDIARIO.

El mensaje se produjo después de que Adriana lograra la plata olímpica. «Recuerdo que era para decirme que iba a ser un momento caótico, que si necesitaba cualquier cosa… Y le contesté y me echó un cable. Se lo voy a agradecer siempre. Seguramente ni se acordará, porque ese detalle que ha tenido conmigo lo habrá tenido con con muchísima gente. porque se ve que es así, pero a mí me ha marcado», añade.

Adriana pertenece a una generación de deportistas que ha crecido con Nadal como referente. «Ni es el más alto, ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el mejor técnicamente, pero es el mejor. Es capaz de luchar contra todo y no dar nada por vencido. Él encima que ha tenido que vivir exposición mediática y cuando todo el mundo dudaba de él… Ser capaz de de confiar y mantenerse creo que eso es algo que yo aspiro a poder tener», detalla Cerezo.

María Pérez, doble medallista en marcha en los Juegos de París, recuerda como fue la última cita olímpica del balear. «Lo vi en la Villa antes de su último partido de dobles. Y la verdad es que cuando lo veía que no podía ni andar. Rafa ha dado mucho más allá que ser un deportista. Ha hecho historia en su deporte y ha trascendido mucho más de lo que ha hecho en el tenis. Sólo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que ha hecho por el deporte», analiza la marchadora.

«Coincidía poco por los horarios que yo tenía de comida porque terminaba mucho más tarde. Pero recuerdo el primer día que llegué a la Villa Olímpica para comer, cuando Rafa iba al comedor iban todos detrás de él. Todos los deportistas de los países querían una foto. No es simplemente querido en España, sino que ha sido querido y sigue siendo querido por el resto del mundo. Y eso es algo muy complicado que muy pocos deportistas lo consiguen. Nunca ha tenido una mala palabra para ningún rival ni un mal gesto», detalla.