Del Bosque: “Si tengo algún rencor es con alguna persona, pero nunca con el Real Madrid”

Vicente Del Bosque recibió un homenaje este domingo en un conocido restaurante madrileño por parte de la Peña Madridista Ibáñez, al que acudió y donde aprovechó para recordar cómo fue su carrera como futbolista y como entrenador. El salmantino aseguró sentirse aún parte del club blanco. “Me podéis creer o no, pero yo me siento un hombre del Real Madrid. Y parece que me tengo que justificar, pero yo no he hecho nada malo contra el club”. Y añadía: “No me estoy defendiendo de nada ni poniendo en un compromiso a nadie. No me tengo que disculpar”.

“No soy muy proclive de acudir a estos eventos porque no quiero molestar. Pero cuando vengo, me siento muy cómodo y como en casa. Estuve 36 años en este club y si acaso tengo algún rencor o algún dolor será con alguna persona, pero nunca con el Real Madrid”, explicó el técnico artífice de la conquista de la Octava y la Novena.

Del Bosque comparó la situación actual del Real Madrid con la vivida en el pasado en su etapa madridista. “Yo nunca exageré mucho en las victorias y tampoco me deprimí en las derrotas”, y añadió que confía en que los de Solari vuelvan a levantarse como siempre lo han hecho históricamente después de una mala racha. “Ahora estamos pasando un momento malo”, pero cree que “el Madrid por historia siempre va a estar ahí arriba y siempre nos va a dar más alegrías que tristezas”.

El ex seleccionador también tuvo tiempo de recordar dos figuras claves para él: Santiago Bernabéu y Molowny. “Tuve la suerte de estar una década al lado de Santiago Bernabéu. Para todo el madridismo es un referente inevitable. En esos 10 años nos imprimió el amor al Madrid”, decía el técnico salmantino. De Molowny dijo: “Fue alguien especial que nos enseñó que cuando se perdía un balón había que recuperar y que cuando se salía de la caseta había que apagar la luz”.