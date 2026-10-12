Decathlon tira el precio de las Skechers perfectas para caminar durante horas sin dolor de pies

Encontrar unas zapatillas cómodas para caminar durante horas sin que los pies acaben doloridos no siempre es sencillo. Por eso, las Skechers se han convertido en una de las marcas más buscadas por aquellos que priorizan la comodidad en su día a día. Ahora, Decathlon pone el foco en uno de sus modelos para hombre, unas zapatillas que destacan por su diseño práctico y su facilidad para calzarse con una rebaja además que permite conseguirlas por menos de 45 euros.

Se trata de las Skechers Slip-ins Summits para hombre, en color azul marino, que están disponibles en la web de Decathlon por 44,99 euros, frente a los 74,99 euros de su precio de venta recomendado. La diferencia es de 30 euros, lo que supone un descuento del 40%. Una oportunidad para los que buscan renovar su calzado habitual con un modelo pensado para caminar y afrontar largas jornadas sin renunciar a la comodidad.

Uno de los aspectos más llamativos de estas zapatillas es la tecnología Slip-ins de Skechers, diseñada para facilitar el calzado sin necesidad de agacharse ni utilizar las manos para colocar correctamente el talón. Este sistema resulta especialmente práctico para los que tienen prisa por salir de casa, pasan mucho tiempo de pie o simplemente quieren evitar las molestias de los modelos más rígidos y complicados de poner.

Skechers de oferta en Decathlon

Las Skechers Slip-ins Summits están orientadas a un uso diario, desde los desplazamientos habituales hasta los paseos largos. Su diseño deportivo permite combinarlas con vaqueros, pantalones informales y ropa cómoda, por lo que pueden convertirse en una alternativa para los que no quieren recurrir siempre a unas zapatillas de running. En este tipo de modelos, contar con una pisada agradable y un interior que no provoque rozaduras puede marcar la diferencia cuando se acumulan muchos pasos.

La marca también cuenta con el respaldo de una tecnología especialmente conocida en el ámbito del calzado cómodo. Aunque las Slip-ins Summits no deben confundirse con los modelos Arch Fit, Skechers dispone de una línea específica con soporte plantar desarrollado a partir de datos podológicos. De hecho, algunos modelos de la firma han sido destacados por especialistas y publicaciones del sector por su amortiguación y sujeción. Esto no significa que todos los podólogos recomienden estas zapatillas concretas, ya que la elección depende de las características de cada pie y de las necesidades de cada persona.

En el caso de las Summits, uno de sus principales atractivos es la plantilla Air-Cooled Memory Foam, una espuma con memoria de forma que busca adaptarse al pie y proporcionar una pisada acolchada. A esto se suma una estructura flexible y un sistema de ajuste pensado para mantener el talón en su sitio. Son detalles que pueden marcar la diferencia para los que pasan muchas horas caminando por la ciudad, haciendo recados o trabajando de pie. Otro punto a favor es su estética discreta. El azul marino combina fácilmente con distintos tipos de ropa y permite utilizar las zapatillas tanto para salir a pasear como para acudir al trabajo o viajar. Además, su diseño deportivo no resulta excesivamente llamativo, algo que puede interesar a quienes buscan un calzado cómodo para utilizar a diario.