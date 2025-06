Davidovich renuncia a jugar contra Alcaraz a cuatro horas del partido… y tres días después de su boda

Alejandro Davidovich no será el rival de Carlos Alcaraz en su debut en Queen’s este martes. Estaba previsto que los dos tenistas españoles saltarán a la pista central Andy Murray en el tercer turno del día para su primer partido oficial sobre la hierba londinense. Pero, finalmente, no será así. El malagueño ha renunciado a jugar horas antes del encuentro porque no se veía con buenas sensaciones tras casarse el pasado sábado.

Carlitos tendrá un nuevo rival en Queen’s. Su amigo Davidovich ha renunciado a jugar tres días después de su boda con Paloma Amatiste, a la que Alcaraz estaba invitado, pero no fue para preparar bien este estreno sobre la hierba londinense. El semifinalista en Montecarlo, donde cayó contra el que iba a ser su rival en Queen’s, se probó este lunes y al ver que sus primeras sensaciones no eran nada buenas ha decidido no jugar y dejar su sitio a un lucky loser.

El vigente campeón del torneo empezará la defensa del HSBC Championship, más conocido como el Torneo de Queen’s, ante Adam Walton. El tenista australiano de 26 años, número 85 del ranking ATP, se enfrentará por primera vez a Carlos Alcaraz. Ambos saltarán a la central en apenas unas horas, por lo que el español tiene poco tiempo para analizar cómo juega su nuevo rival, ya que hasta hace unos minutos se iba a enfrentar a un jugador al que conocía bastante bien.

«Alejandro Davidovich Fokina se retira por enfermedad. Será reemplazado por el lucky loser Adam Walton, quien jugará con Carlos Alcaraz más tarde hoy», anunció la cuenta oficial del torneo. Alcaraz ya se ha recuperado de su batalla titánica ante Sinner en la final de Roland Garros y llega a Queen’s con las energías renovadas, después de pasar unos días en Ibiza con sus amigos. El pupilo de Juan Carlos Ferrero defiende títulos en Queen’s y Wimbledon, donde ganó el año pasado.

Alejandro Davidovich Fokina has withdrawn due to illness He will be replaced by lucky loser Adam Walton, who will play Carlos Alcaraz later today#HSBCChampionships pic.twitter.com/jLo7b7cN30 — HSBC Championships (@QueensTennis) June 17, 2025

Llegó a Londres el sábado y comenzó a ejercitarse sobre la hierba para ir cogiendo sensaciones de cara a su estreno. Este lunes, Carlos Alcaraz tuvo un mini partido de entrenamiento contra el checo Jiri Lehecka. Sólo les dio tiempo a echar un set porque llegaron los del siguiente turno y acabó con 5-5. Las sensaciones del número dos del mundo fueron buenas y buscará este martes su primera victoria en la gira de hierba, para poder seguir avanzando y cogiendo rodaje de cara a Wimbledon.