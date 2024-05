La Kings League sigue dando que hablar. La mezcla entre fútbol y entretenimiento ideada por Gerard Piqué e Ibai Llanos tiene miles de adeptos en toda España y también fuera de nuestras fronteras, como se demuestra en cada torneo. Ahora se está jugando el Mundial, del que ha sido expulsado David Barral tras formar un nuevo escándalo.

El ex futbolista gaditano fue castigado tras lo sucedido con Juan Guarnizo al final del partido de 1K ante Club de Cuervos en la Kings World Cup con cinco partidos de sanción. Además, el equipo que dirige Iker Casillas jugará con un futbolista menos desde el minuto cinco, algo que no ha sentado nada bien en el club, que se ha quejado en redes sociales.

David Barral se calentó y se dirigió a Juan Garnizo así: «Cómeme el nabo, tu p**a madre, me voy a fo**ar a tu madre, m***cón». Un ataque desproporcionado e intolerable que obviamente ha sido castigado por la Kings League. Una polémica que viene de lejos. El detonante fue cuando el presidente de Aniquiladores afirmó no haber querido firmar al delantero, algo que desembocó en una guerra en la que el gaditano incluso dedicó un gol al colombiano en tono de burla. Parecía algo ya pasado, pero este nuevo episodio ha reavivado el fuego con Barral como protagonista.

Comunicado de David Barral

«Estimados aficionados, miembros de la Kings World Cup y medios de comunicación. Antes de comenzar, quiero expresar mis más sinceras disculpas y mi profundo arrepentimiento por mis actos y cualquier inconveniente que hayan causado.

Me dirijo a ustedes para exponer un problema que ha surgido en la liga Kings World Cup con el presidente del equipo Aniquiladores, Juan Guarnizo. Considero importante aclarar mi versión de los hechos, que difiere significativamente de la versión pública ofrecida por el Sr. Guarnizo.

Mi versión es la siguiente: Durante nuestra estancia en el hotel, coincidimos con el equipo de Aniquiladores y sus aficionados. Al encontrarnos, preguntamos cómo les fue en su partido y les dimos la enhorabuena sin saber quiénes eran en ese momento. Luego, realizamos las presentaciones pertinentes, siendo todos muy simpáticos.

Tuve un trato cordial con ellos; charlamos sobre España, México, la Kings League, y otros temas. Al estar en el mismo hotel, nos encontrábamos a menudo y conversábamos como conocidos. Finalmente, en la cena, la madre de Juan Guarnizo me comentó: «Oye, cuando mañana estés vestido de futbolista nos hacemos una foto», a lo que respondí que podríamos aprovechar y sacarla en ese momento. Tomamos la foto con mi teléfono y la señora me pidió que se la enviara a través de Airdrop.

Esto fue todo: una foto sin más, con una persona agradable, sin ninguna mala intención como se ha dado a entender más tarde mediante suposiciones sin base, fruto de la imaginación del presidente de Aniquiladores. Él supone o se imagina que esa foto se hizo con un fin maquiavélico, algo que no tiene fundamento alguno y que en ningún momento fue mi intención.

En cuanto a los hechos acontecidos en el partido 1K Fútbol Club – Club de Cuervos: Una vez terminado nuestro partido contra Cuervos, me dirigí al vestuario y una persona de la organización empezó a insultarme desde el lateral del campo. Me volví para mirar y vi desde un palco al presidente de Aniquiladores insultándome sin razón alguna, con insultos muy graves que no entendí porque no había ocurrido nada entre nosotros desde nuestro altercado en la Kings League España. Cansado ya de tanto improperio, le respondí de la misma manera y me dirigí al vestuario.

Todo esto continuó después en redes sociales sin respuesta por mi parte, convirtiéndose en una película que el Sr. Guarnizo se montó solo en su cabeza. Lo peor de todo es que el gran perjudicado soy yo. El comité ha aplicado sobre mí la mayor sanción cuando en ningún momento mi intención fue buscar el altercado con el presidente del equipo. He recibido odio en redes sociales, no solo por parte de los seguidores de Aniquiladores, sino también de los propios jugadores del club que están conviviendo en el mismo hotel. Mi único objetivo desde el principio era ser amable con personas que venían a pasarlo bien en este evento, que es de lo que se trata. Agradezco su atención y comprensión en este asunto».