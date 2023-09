Se desatan las críticas a Gerard Piqué y su Kings League por el precio del merchandising

Decir que la Kings League es uno de los mayores fenómenos de los últimos tiempos y uno de los más rentables no es ningún secreto. Ahí están los números que acreditan el apabullante éxito de Gerard Piqué, Ibai Llanos y compañía. Por hacer un breve apunte, solo en su primera final en el Camp Nou logró facturar 20 millones de euros, a los que había que sumarle los 16 que ganó por sus streamings en Twitch, la plataforma llamada a cambiar el universo virtual tal y como lo conocemos. Por si fuera poco, hay que sumarle otros tantos millones por la comercialización de sus productos oficiales, motivo de discordia en las últimas horas.

Ya puedes pasarte por la tienda oficial del Barça en el Spotify Camp Nou para comprar el merch exclusivo de la Final Four 🤩#KingsLeague #InfoJobs I @FCBarcelona pic.twitter.com/iHyjSL6k4b — Kings League (@KingsLeague) March 22, 2023

Era el pasado mes de marzo cuando la Kings League anunciaba a bombo y platillo la creación de su tienda oficial. A través de ella, los seguidores del torneo podrían adquirir los artículos reglamentarios vía online o física. Un merchandising muy demandado y al más puro estilo de los clubes de fútbol de las ligas profesionales.

La joya de la corona es la camiseta del equipo que cada uno considere como favorito. Las elásticas de los 12 equipos que conforman la segunda edición de la Kings League se podían adquirir en la página web oficial de la competición, pero también en algunas tiendas de Barcelona. Del mismo modo, el precio de las mismas fijado en 69,99 euros, tanto la versión adulto como la de niños.

¿Demasiado caras? Por lo percibido a raíz de la opinión popular, sí. Las críticas no tardaron en aparecer: «No pago 60-70 por una de fútbol profesional, lo voy a pagar por una de la Kings League» o «todo es negocio y lo que parecía una competición diferente será igual que todas, 70€ por una camiseta es surrealista», fueron algunos de los comentarios que se leían.

Juego Kings League Precio de 49,99€ ¿Opiniones? 👀⬇️ pic.twitter.com/dGhuu6mBPJ — Senén Morán (@senen98) September 12, 2023

Hace unos días, la Kings League anunció la incorporación de un nuevo producto a su catálogo. Se trata del juego oficial de la competición, al más puro estilo La Liga. En un principio, está destinado para los niños ya que «fomenta la actividad física de los niños y el trabajo en equipo, la comunicación de los niños y la mejora del pensamiento estratégico», según se lee en su web. El problema es que la gente no está dispuesta a pagar los 49,99 euros que vale y así lo han hecho constar en redes sociales.

De nuevo, las críticas al merchandising de la Kings League no se han hecho esperar: «Idea guapa pero excesivamente caro!»; «Hasta que alguien no lo muestre en video no podré decir nada , excepto el precio, 50 pavos es una pasada independientemente de lo que muestren en el vídeo»; «Balón de chiringuito de playa (se ve de mala calidad desde lejos) bolsita de 1€ pero que lleva el logo (lo mismo el dado) te haces el juego en casa (contando ese tipo de balones) por menos de 10€» o un simple «vaya atraco», han sido algunas de las reacciones.

Las revolucionarias reglas de la Kings League

Críticas a un lado, si por algo destaca el boyante negocio de Gerard Piqué y compañía es por darle una vuelta al fútbol tradicional, más adaptado a los nuevos tiempos y tecnologías. Por ejemplo, se incorporaran revolucionarias reglas:

En caso de empate, el ganador de cada partido se decide con una tanda de penaltis desde medio campo (shootouts).

En la Kings League existe el fuera de juego.

Los saques de banda se realizan con la mano.

Las sustituciones de jugadores durante el partido son ilimitadas.

La tarjeta amarilla supone 2’ de exclusión. Las rojas, 5’ hasta que entre un sustituto.

Para el saque inicial, el balón se sitúa en el centro del campo y los jugadores arrancan desde la línea de fondo.

Los dorsales van del 0 al 99.

Los partidos son de dos partes de 20’.

Ibai Llanos en la final del torneo Kings League / Gtres

A esto hay que añadir la utilización de cartas que otorgan ciertas ventajas a los equipos que las utilicen y que son: