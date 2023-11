Robert Lewandowski ha pegado un bajón considerable en los últimos partidos. A sus 35 años, el delantero atraviesa por uno de los peores momentos de su carrera y ha ido de más a menos en este inicio de temporada. Los datos son demoledores. El polaco lleva seis partidos consecutivos sin marcar y sin tirar a portería. En total, el futbolista azulgrana suma 0 goles, 0 asistencias y 0 remates a puerta, su peor racha desde la temporada 2010-11.

El 9 del Barcelona comenzó la temporada enchufado con seis goles y cuatro asistencias en los primeros siete partidos. Parecía que la pretemporada le había sentado a las mil maravillas y había recuperado su mejor nivel. Pero esa racha se cayó tras su doblete contra el Celta en la sexta jornada de la Liga EA Sports, el primero y único de la temporada hasta la fecha. Desde entonces, Lewandowski no ha vuelto a tirar entre los tres palos.

Frente al Mallorca, Xavi le dio descanso y le sacó en la segunda mitad. El ex del Bayern jugó 32 minutos y disparó en dos ocasiones hacia portería pero ambos se marcharon desviados. Los datos de sus últimos seis partidos reflejan que no solo no ha tirado a portería en los últimos seis encuentros sino que tan solo ha sido capaz de conectar cinco remates lejos de los tres palos en los últimos seis choques.

Tras el duelo frente al conjunto balear llegó el Sevilla. Esta vez el polaco jugó los 90 minutos pero no chutó ni una vez, ni a portería ni fuera. En todo el partido el delantero azulgrana no fue capaz de conectar ningún remate, algo muy poco habitual en un jugador de sus características. Acto seguido, el Barça visitó Do Dragao donde Lewandowski se lesionó en los primeros compases del duelo y tuvo que retirarse en el minuto 34 con cero tiros en su casillero.

Vitor Roque ‘aprieta’ a Lewandowski

El bajón goleador de Robert Lewandowski le está pasando factura a un Barcelona al que cada vez le cuesta más hacer goles. Pese a su bajón anotador, el internacional polaco sigue siendo el máximo goleador del conjunto azulgrana gracias a sus seis tantos en seis partidos al inicio del curso 2023-24, por delante de Ferran Torres con cinco.

Xavi y el Barça necesitan que su delantero estrella vuelva al nivel de principio de temporada. Es cierto que acaba de salir de una lesión recientemente, forzó para jugar el Clásico y después ha jugado frente a Real Sociedad en Liga y Shakhtar en la Liga de Campeones donde ya disputó los 90 minutos y remató dos veces fuera.

El técnico confía en que Lewandowski vaya recuperando la forma poco a poco tras su esguince en el tobillo izquierdo. El atacante ya está recuperado de dicha lesión pero aún así los números son bastante demoledores y reflejan su mal momento. Hasta ahora, el 9 había anotado al menos diez goles en las primeras diez jornadas de las últimas cuatro temporadas.

Ante los problemas con el polaco, el Barcelona busca una solución que pasa por traer a Vitor Roque cuanto antes. El club catalán está apretando para acelerar la llegada del brasileño de 18 años, que empiezan a verla como algo urgente ante la sequía goleadora de Lewandowski.