El Barça no tiene ni mucho menos asegurada su clasificación para los octavos de final de la Champions League. De momento, el equipo de Xavi Hernández depende de sí mismo para estar en la siguiente fase. Con ganar al Oporto en Montjuic les serviría para certificar su presencia en ella. Pero si pierden, se meterían en un buen lío de cara a la última jornada. En este último caso, las cuentas del Barcelona para estar en octavos de Champions no estarían nada claras, puesto que no dependerían de sí mismos.

Para evitar cualquier problema y llegar con todo resuelto de cara a la última jornada, deberán ganar al Oporto. Los tres puntos certificarían su presencia en octavos tras dos años de ausencia y la primera posición de forma virtual, puesto que deberían caer ante el Amberes y que el Shakhtar Donetsk recuperase una diferencia mínima de ocho goles en las dos últimas jornadas.

Un empate podría clasificarles si el Shakhtar no logra ganar al Amberes. En caso de que los ucranianos sacaran adelante su partido, el Barça no estaría matemáticamente en octavos, aunque lo tendría muy sencillo en la última jornada, donde le serviría con puntuar. Sólo una goleada del Shakhtar esta jornada y un empate entre los ucranianos y el Oporto podría dejarles fuera si pierden en Bélgica.

Las cuentas del Barça si pierde contra el Oporto

La clasificación del Barcelona se complica y mucho si pierden contra el Oporto. Volverían las dudas, la crisis y dejarían de depender de sí mismos para estar en octavos de final de la Champions si el Shakhtar gana al Amberes. El conjunto culé se expondría a un triple empate en el que quedaría fuera si los ucranianos consiguen ganar a los portugueses por una diferencia de un gol, si la derrota de los de Xavi ante el Oporto es por dos o más goles, o de dos, si únicamente pierden por uno.

Perdiendo, el Oporto pasaría a liderar el grupo con 12 puntos, por los nueve que tendrían los azulgranas. El Shakhtar igualaría su puntuación ganando al Amberes y todo quedaría en manos de lo que sucediera entre lusos y ucranianos en la última jornada, puesto que en caso de empate a puntos se tiene en cuenta únicamente los enfrentamientos entre ambos para decidir la posición de cada equipo.

Aquí es donde se complican las cuentas del Barcelona en Champions. En función de por cuánto caigan contra el Oporto, se abren varias posibilidades. A los culés les clasificaría que los lusos puntuasen en la última jornada, siempre que ellos hagan lo propio en Bélgica. Si el Shakhtar ganara en Portugal, los de Xavi estarían obligados a ganar y pasarían a depender de la diferencia de goles en los enfrentamientos directos con portugueses y ucranianos.

El Oporto contaría con una diferencia de goles mínima de +2 en duelos frente a Barça y Shakhtar, puesto que actualmente es de 3-2. Por contra, el Barcelona, que cuenta con el mismo balance de goles, la vería reducida a mínimo 0. El Shakhtar la tiene actualmente en 3-5, por lo que en función del resultado del Barça-Oporto le podría servir ganar por un gol o por dos en Portugal para mandar de nuevo a la Europa League a los blaugranas.