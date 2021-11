Garbiñe Muguruza ha terminado la temporada a lo grande proclamándose Maestra de 2021 y siendo la primera española en la historia en conseguirlo, tras batir en la final a Anett Kontaveit (6-3 y 7-5) en Guadalajara (México). La tenista, de 28 años, fue de menos a más en el torneo hasta terminar conquistando el título entre las ocho mejores del mundo y embolsándose un gran premio económico. Sólo en las WTA Finals ha conseguido superar la cifra que había acumulado en toda la temporada, añadiendo cerca de 1’4 millones de euros.

Garbiñe Muguruza puede estar más que contenta después de haber añadido un nuevo título a sus vitrinas. La campeona de Roland Garros 2016 y de Wimbledon 2017 ha conseguido proclamarse este 2021 como Maestra del año, algo que hasta entonces no había logrado ninguna española. La pupila de Conchita Martínez tomó el testigo de Arantxa Sánchez Vicario que, hasta ahora, había sido la única española en alcanzar la final del Masters en 1993, curiosamente el mismo año que nacía la caraqueña. Muguruza dio un paso más y echó el lazo al título tras ganar a Anett Kontaveit por segunda vez en la semana – se habían medido en la fase de grupos- para proclamarse Maestra de 2021.

Aparte de la satisfacción del título conquistado, Garbiñe Muguruza vuelve a casa con una buena suma tras su paso por México. La flamante campeona de Guadalajara se ha embolsado cerca de 1’4 millones de euros, cantidad resultante de sumar los 820.000 dólares por ganar la final, 420.000 por las semifinales, los 220.000 por los dos partidos ganados en su grupo y 110.000 fijos por participar en el torneo.

The first Spaniard to win the @WTAFinals 🙌

🇪🇸 @GarbiMuguruza cruises to victory in straight-sets over Kontaveit to claim the #AKRONWTAFinals trophy 🏆 pic.twitter.com/0VNofMRosv

— wta (@WTA) November 18, 2021