¿Cuándo es la vuelta de Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid?

El fútbol español arde en deseos de volver a disfrutar de un duelo entre los dos grandes clásicos del deporte rey en nuestro país. Barcelona y Real Madrid ya tienen hora y fecha para la disputa del que será con total seguridad el último clásico de la temporada 2022/2023. Se disputará en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en una eliminatoria en la que los culés se adelantaron en la ida en el Santiago Bernabéu y que deberán cerrar ante su público con los blancos poniéndoles las cosas muy complicadas y buscando el pase a la final del torneo del K.O.

La tensión máxima de los Clásicos representa una rivalidad única, no sólo en el fútbol español, si no en términos globales. No en vano, los duelos entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid son los más seguidos de todo el planeta, futbolísticamente hablando, y en la vuelta de la semifinales de la Copa del Rey viviremos un nuevo episodio del partido de los partidos.

Igual que sucediera en la ida, las bajas apuntan a marcar la incidencia del Clásico de vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2022/2023 . El Barcelona ya tiene a su gran estrella, el polaco Robert Lewandowski, recuperado de la lesión que le impidió disputar la ida en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, todo hace indicar que Pedri González y Ousmane Dembélé no llegarán en las condiciones apropiadas a este encuentro. Andreas Christensen, lesionado en los últimos días en un compromiso con su selección, Dinamarca, también es seria duda para la disputa del partido.

En el bando madridista, y aunque aún pueden suceder infortunios de última hora, Carlo Ancelotti podría tener a la práctica totalidad de la plantilla disponible, incluyendo un Karim Benzema al que le han acompañado los problemas físicos durante todo el curso, impidiendo que contara con la regularidad que le llevó a conquistar el Balón de Oro el pasado año como líder indiscutible del campeón de Liga Santander y Champions League.

¿Cuándo se juega el Barcelona vs Real Madrid?

El partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2022/2023, que enfrenta al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid se disputará el próximo 5 de abril a partir de las 21:00 horas en el estadio del Camp Nou de Barcelona.

¿Cómo ver por televisión el Barcelona – Real Madrid?

El Clásico de Copa del Rey, igual que sucediera en el partido de ida de semifinales, se podrá seguir en televisión en España en abierto a través de La1 de Televisión Española . Además, Movistar+ también emitirá el encuentro a través de los canales de su plataforma y desde OKDIARIO seguiremos minuto a minuto, en vivo y en directo, todo lo que ocurre en el encuentro que decidirá a uno de los finalistas de la Copa del Rey.

¿Cómo quedó el partido de ida entre Barcelona y Real Madrid?

El encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey 2022/2023, celebrado en el estadio Santiago Bernabéu el pasado 2 de marzo finalizó con resultado de 0-1 favorable al equipo azulgrana, dirigido por Xavi Hernández. Un solitario gol de Éder Militão en propia puerta en el minuto 26 de encuentro decantó la balanza del lado de los azulgrana, que en la vuelta intentarán defender el resultado cosechado en la capital de España.

¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey?

Barcelona o Real Madrid estarán en la final de la Copa del Rey 2022-2023 , en un partido que se disputará el próximo 6 de mayo en el estadio de La Cartuja en Sevilla, donde ya se celebró la final de la pasada edición que tuvo el Real Betis como campeón.