Cristiano da la campanada en 2023

Cristiano Ronaldo sigue agrandando su leyenda infinita, pues a sus 38 años de edad ha adelantado por la derecha a los Mbappé, Haaland y Kane y se ha convertido en el máximo goleador de 2023. Con su último gol ante el Al-Taawoun el pasado viernes, el luso se despide del año con 54 dianas, más que ningún futbolista del planeta.

«¡Yo diré cuando se acaba!», escribía en sus redes sociales después de la contundente victoria del Al-Nassr por 1-4 en la jornada 19 de la Liga saudí, que cierra el telón hasta febrero. Una frase que demuestra la increíble ambición de un Cristiano que ha puesto punto y final a su primer año natural en Arabia de una manera mejorable y con unos números a la altura de sus mejores temporadas.

El astro portugués sólo tenía un rival para lograr ser el pichichi de 2023, Erling Haaland, pero el delantero del Manchester City estaba lesionado y no pudo disputar los dos últimos partidos del año de su equipo. El noruego se quedó en 50, mientras que Kylian Mbappé y Harry Kane, que hasta el pasado viernes sumaban los mismos goles que Cristiano (52), vieron como un mito del fútbol moderno les superaba y acababa el año con una espectacular cifra de 54 tantos.

Ya tenía el récord en la mano, pero lo amplió con una de sus especialidades, marcando de cabeza. El ‘7’ del Al-Nassr esperó hasta el tiempo de descuento para aguar el pichichi compartido por Mbappé y Kane anotando un gol con la testa a centro de Seko Fofana. Era su diana número 20 en la Liga saudí, de la que también es el máximo artillero.

Cristiano no puede ganar la Bota de Oro

Sin embargo, al no jugar en una Liga de Europa, Cristiano no podrá ganar su quinta Bota de Oro. Bien es cierto que el nivel en Arabia es bastante inferior al de los grandes campeonatos del viejo continente, pero eso no ha sido para que el ex del Real Madrid quite el pie del acelerador. Lejos de ello, activó el modo depredador durante todo 2023 y se volvió a ganar el reconocimiento de todo el panorama futbolístico.

Fue en el partido del pasado martes cuando Ronaldo se medía contra el Al-Ittihad, el equipo de Karim Benzema. En un reencuentro muy amargo para el francés, su antiguo compañero en Valdebebas vio puerta en dos ocasiones desde los once metros. Cristiano le puso la guinda con ese testarazo contra el Al-Taawoun, su gol número 54 del año.

54 goles y 15 asistencias en un total de 58 partidos es el balance total de Cristiano en 2023. Unos registros que demuestran que el portugués sigue siendo uno de los reyes del gol y que se niega a que los jóvenes artilleros recojan su testigo. Una vez completada la primera vuelta en la competición árabe se encuentra por delante de otros viejos conocidos como Aleksandar Mitrovic, delantero del Al-Hilal, su compañero de equipo Anderson Talisca o el propio Benzema en la tabla de goleadores.

El luso no se volverá a calzar las botas hasta próximo 1 de febrero, cuando disputará un amistoso de lujo contra el Inter de Miami de Leo Messi en Riad, capital del país árabe. Lógicamente, sus números son mucho mejores que los del argentino, que a sus 36 años ya disputó sus primeros partidos con su nuevo equipo.

Objetivo Eurocopa

En un 2023 en el que conquistó dos campeonatos en Francia con el Paris Saint-Germain (PSG), Messi sólo ha marcado 28 goles y perdió el duelo con Cristiano Ronaldo, con quien mantuvo una rivalidad histórica durante más de 10 años que ahora conservan a distancia.

Este año ha metido 11 goles vistiendo la camiseta de la selección portuguesa y hay pocas dudas de que buscará ampliar su cuenta goleadora en la Eurocopa de 2024 en Alemania, una cita a la que llegará con los 39 ya cumplidos. Ese es uno de los retos de Cristiano Ronaldo para 2024, pero tiene más frentes abiertos de cara al siguiente año.

Otro de ellos es conquistar su primera Liga con el Al-Nassr. El equipo de Cristiano ha disputado 19 jornadas y va segundo a siete puntos del primero, el Al Hilal. Los 54 goles de Cristiano Ronaldo ya son un gran logro, pero el portugués se podría quedó realmente cerca de los 60 goles que metió en todo 2011. A quien también tenía a tiro por partida doble es a Mbappé, que fue el máximo goleador de 2022 con 56 tantos, dos más que los que ha sumado a final de año.

Además, Cristiano se convirtió en marzo en el jugador con más partidos como internacional en la historia de las selecciones, otra de sus grandes hazañas de 2023. Finalmente, consiguió superar al kuwaití Bader Al Motawa y puso la cifra en 205 actuaciones con la camiseta de Portugal. Como decimos, este número seguirá creciendo, puesto que es un fijo para Roberto Martínez, con quien tiene asegurada su presencia en el gran torneo del próximo verano.