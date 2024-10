Crece el número de adversarios a France Football: Ribery también se toma a broma el Balón de Oro

El Real Madrid y Vinicius no son los únicos que han alzado la voz con el Balón de Oro 2024 que ha ganado finalmente Rodri Hernández. Las reacciones sobre cómo se ha resuelto el ganador de esta edición están siendo numerosas y llamativas, nadie quiere dejar pasar la oportunidad de opinar sobre qué está pasando. Uno de esos jugadores que rozó este trofeo y que mostró su malestar con la organización del Balón de Oro fue Frank Ribery, que reaccionado a esta edición de 2024, 11 años después de merecerlo en 2013.

Y es que Frank Ribery ha reaccionado a la polémica suscitada con este Balón de Oro que ha ganado el español Rodri Hernández con una imagen en su perfil de Instagram en el que ha dejado claro su parecer con este trofeo individual. El francés ha escrito la palabra «Ballon d’or» con tres emoticonos de risa y burla.

Y es que Frank Ribery estuvo en una posición similar a la de Vinicius Jr. hace 11 años en otra gala del Balón de Oro en la que, tras ganar todo en una temporada en la que fue determinante con el Bayern de Múnich, jugando 49 partidos, logrando 11 goles y levantando Champions y Bundesliga, el trofeo fue a parar a Cristiano Ronaldo y en segundo lugar para Leo Messi, siendo el galo tercero.

«Fue injusto. Fue un año increíble para mí. Debería haber ganado. Alargaron el tiempo de entrega de los votos, pasó algo raro», explicó Frank Ribery en el pasado para hablar sobre aquel Balón de Oro que fue a parar para Cristiano Ronaldo, un trofeo que para el francés le pareció «una decisión política», momento desde el que dejó de creer en este tipo de reconocimientos futbolísticos como así ha dejado caer de nuevo con todo lo sucedido en esta edición de 2024, en la que todos apuntaban a Vinicius como el ganador y que finalmente ha ido a parar a Rodri.

«Me robaron el Balón de Oro. Es incomprensible. Me lo robaron para dárselo a Cristiano Ronaldo. Gané todos los trofeos posibles, no podía haber hecho más. Fue una injusticia», añadía en sus explicaciones Ribery, que no vio apoyo en él pese a hacer todos los méritos posibles: «No tenía a mi país detrás mio. Lo vi con mis propios ojos como los franceses decían que tenía que ganar Cristiano Ronaldo. Todos me dicen que lo debía ganar yo. Cristiano Ronaldo no ganó nada ese año».

Ese sentir que desde hace una década tiene Ribery tras perder aquel Balón de Oro es el mismo que tiene ahora el Real Madrid, que tras proclamar a Rodrigo como ganador de este premio individual por encima de Vinicius, pero no por la falta de merecimientos del mediocentro español, que ha estado incluso en el radar blanco, sino por los méritos y superioridad demostrada por el brasileño y cómo queda tras esto de señalada tanto la UEFA como France Football. «Enhorabuena a Rodrigo, pero UEFA y ‘France Football’ nos han faltado el respeto», es el sentir del equipo blanco tras lo sucedido este lunes 28 de octubre.