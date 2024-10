La plantilla del Real Madrid apoya a Vinicius: «Eres el mejor»

El Real Madrid se moviliza para apoyar a Vinicius. Después de que Rodrigo Hernández se llevara el Balón de Oro este lunes en el Théâtre du Châtelet en París, una oleada de mensajes de futbolistas profesionales inundaron las redes sociales. Entre ellos, destacan los ánimos de los compañeros de equipo de Vini. «Eres el mejor», decían la mayoría. El brasileño solamente salió a través de un corto mensaje en X (Twitter), pero contundente. “Haré diez veces más si hiciera falta. No estáis preparados”, avisaba el carioca. Está previsto que antes del entrenamiento del martes, la plantilla madridista hará su pequeño homenaje para apoyar al 7.

El primero en haberse manifestado fue el capitán del barco blanco, Carlo Ancelotti. Después de que el técnico italiano se llevara el premio del mejor entrenador del año, Carletto no olvidó sus pupilos. “Quiero agradecer a mi familia, a mi Presidente, a mi club, a mis jugadores y sobre todo a Vini y Carvajal”, decía el técnico transalpino que también incluyó a su lateral derecho en la ecuación.

Eduardo Camavinga también apoyó a su “hermano”. El francés es muy cercano a Vinicius. Es muy habitual que los dos jugadores pasen momentos juntos. Vacaciones en Brasil, partidos del Real Madrid Basket… el centrocampista y el atacante son inseparables. Después de ver lo ocurrido, el internacional con los Bleus publicó un emotivo mensaje a sus redes. “Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano”, escribía Cama, haciendo referencia también a la adulteración de la “política en el fútbol”.

Éder Militão y Rodrygo, compañeros en club pero también en la canarinha, también tuvieron sus palabras hacia Vini. El zaguero fue claro. “Eres el mejor, y esto no te lo quitará nadie. ¡Eres el mejor!”, decía el zaguero. Rodry, más de lo mismo. “Y así nuestro mundo sigue, seguimos hacia adelante. Te amo”, expresó el 11. Otro texto que emocionó al madridismo fue el de Fede Valverde. El Pajarito fue contundente tras el resultado. “No hay ningún premio que demuestre lo bueno que eres. Y no me refiero sólo a tu calidad como jugador, sino también fuera del campo. Te quiero, hermano”, explicaba el uruguayo.

Prácticamente toda la plantilla del Real Madrid tuvo un mensaje de apoyo hacia Vinicius. Lunin, Brahim, Arda Güler, Ferland Mendy, Joan Martínez, Tchouaméni, e incluso el propio Carvajal tuvieron palabras para apoyar al carioca. Y todos ‘decían’ lo mismo: “Eres el mejor”. Otros ex madridistas se unieron a la oleada. Uno que ganó el galardón, Karim Benzema, también salió a la redes para aportar su amor a Vinicius. “Demasiado bueno”, zanjaba el Nueve. Toni Kroos dejó su clase hablar. “El mejor”, y añadía en un post de Fabrizio Romano su decepción con el galardón. El periodista italiano publicaba: “¿Qué cambiarían del Balón de Oro?”, y el alemán fue claro: “¿Por dónde empiezo?”.

La indignación fue más allá del Real Madrid. Muchos futbolistas mostraron su apoyo al brasileño. Rafael Leão, Richarlisson, Lucas Paquetá… e incluso el Flamengo, club que formó a Vinicius, publicó un largo comunicado exponiendo los hechos y afirmando que Vini merecía llevarse el galardón. Si el 7 no lo ganó, las redes sociales hicieron su juicio. «Vinicius es el Balón de Oro del pueblo», decían.