Cori Gauff conquista el US Open y hace historia para Estados Unidos

Estados Unidos vuelve a sonreír en el tenis y vuelve a hacerlo en el Grand Slam de casa. Cori Gauff, gran estandarte de futuro del tenis femenino, se proclamó campeona del US Open 2023 después de vencer (2-6, 6-3, 6-2) en una épica final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien no pudo culminar su doblete particular, ya que la próxima semana saldrá en los rankings como nueva número uno de la WTA. Gauff, de apenas 19 años, remontó a su rival con un gran despliegue e hizo estallar el estadio Arthur Ashe en el último punto, en el que se confirmó como vencedora en Nueva York.

En una batalla que se fue hasta las dos horas y tres minutos de duración, Gauff supo sufrir en el inicio, en el que llegó a ceder el primer set de forma clara ante una Sabalenka que premió su madurez sobre el nerviosismo mostrado por la tenista local. Sin embargo, las tornas cambiaron a partir de ahí y la jugadora aún en edad adolescente fue creciendo sin freno para apuntarse los dos sets siguientes y proclamarse, por consiguiente, campeona del US Open para delirio de los 23.000 espectadores que llenaron las gradas de la central de Flushing Meadows.

Con un juego muy completo y sin apenas agujeros desde el inicio del segundo set, Coco Gauff sube su nombre al selecto grupo de ganadoras de Grand Slam y lo hace como la más joven en conquistar el US Open desde que lo hiciera, en 1999, Serena Williams, con la que los más optimistas comparan a la jugadora entrenada desde hace unos meses por el técnico español Pere Riba, uno de los secretos de la explosión de la sensación del circuito femenino.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion. Match point 👇 pic.twitter.com/QMAwRod7B7 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Gauff llegaba al US Open como una de las grandes favoritas al título, debido a su gran rendimiento en la gira anterior al cuarto Grand Slam de la temporada, pero su juventud e inexperiencia en las citas más selectas ponían en duda su capacidad para conquistar un torneo como el US Open, con la presión extra que se le suma a cualquier jugadora local, por parte de la grada. La esperanza, en este caso, fue realidad, y Coco fue derribando muros en el cuadro hasta tumbar también a Sabalenka en una final que ya es historia del torneo y que permite abrir el idilio de la que lleva siendo años gran promesa del circuito para ser considerada, ya con mayúsculas y sin ningún atisbo de duda, como una realidad al más alto nivel.