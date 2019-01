Maxi López, sobre Wanda Nara: “Me llama cuando Icardi está en la concentración”

El ex de Wanda Nara ha hablado sobre su relación actual con la actual pareja y representante de Mauro Icardi.

La historia de tres entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi parece que continúa. Al menos eso se ha podido comprobar en los últimos días después de las últimas declaraciones del ex del Barcelona y antigua pareja de la representante y novia actual del jugador del Inter de Milán. Unas palabras que han revolucionado las redes y partes de Argentina.

Maxi López, que fue pareja de Wanda Nara y que acogió a Icardi durante su etapa en la Barcelona hasta que éste se la ‘arrebató’, habló en el programa argentino Un buen momento sobre una de las mujeres más controvertidas del panorama argentino. “Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración… y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más”, apunto Máxi López.

Además, también prosiguió diciendo que: “No sé llamar para qué… Porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos”.

Sobre la relación con sus hijos, el delantero también afirmó que : “Todo el tiempo me encuentro con una persona (en alusión a Wanda) que intenta bloquear esa relación que intento establecer con mis chicos. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un ‘pero’. Si viajo para allá, se lleva a los chicos. Un montón de situaciones que vivo desde hace varios años y que no cambian”.