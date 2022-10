La Copa arranca en la tierra de Jesús Gil

La Copa 2022-23 arrancará para el Atlético de Madrid en Soria, la tierra de Jesús Gil. Allí le esperará el fin de semana del 12 y 13 de noviembre la SD Almazán, un club creado en 1967, que milita en Tercera División y que juega sus partidos en el Estadio Municipal de La Arboleda, con capacidad para 2.000 personas. «Nos ha tocado el gordo de Navidad por adelantado», celebraron ayer en las redes sociales tras conocer el resultado del sorteo que, por primera vez en su historia, le emparejará ante un equipo de Primera División.

Y nos toca el gordooooooo de navidaaad por adelantado!!!!! recibiremos al @Atleti

💙🤍Vamos SD💙🤍 @rfef pic.twitter.com/9PU54Qxzyy — S.D Almazan Oficial (@SDAlmazanoficia) October 24, 2022

Almazán es un pueblo que cuenta con unos 5.500 habitantes, separado de Madrid por apenas 200 kilómetros de distancia, y que ha acogido el resultado del sorteo como una auténtica fiesta. El club ya está en contacto con el Ayuntamiento porque la idea es habilitar La Arboleda para que el partido pueda jugarse el partido en el mismo pueblo, que es el objetivo. El equipo, que jugó la pasada temporada con el filial del Atlético en Tercera División, marcha décimo en su grupo, con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Sobre el papel debería ser un mero trámite para el equipo de Simeone.

El Cholo no podrá contar para este partido con sus internacionales, que estarán ya concentrados con sus respectivas selecciones para disputar el Mundial de Qatar, pero estará en condiciones de formar un once más que competitivo con jugadores como Oblak, Hermoso, Reguilón, Reinildo, Savic, Kondogbia, Saúl o Lemar, que no jugarán la Copa del Mundo y en consecuencia estarán a disposición del equipo.

Hace casi diez años que el Atlético de Madrid no gana la Copa del Rey. Su último título fue en 2013 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid gracias a un gol en la prórroga del brasileño Miranda. De hecho, la trayectoria rojiblanca en el torneo del KO ha sido decepcionante en las últimas temporadas. Desde 2017 no llega a semifinales y en las últimas ediciones ha sido eliminados por equipos como la Cultural Leonesa, el Girona o el Cornellà.