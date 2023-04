La confesión más dura de Ana Peleteiro tras ser madre

Ana Peleteiro fue noticia hace unos días por su opinión sobre Ana Obregón y su hija/nieta por gestación subrogada. Ahora, la gallega vuelve a dar que hablar en las redes sociales por algo bien diferente. La atleta se sincera como nunca sobre su estado emocional tras ser madre, compartiendo con sus seguidores las inseguridades.

La deportista ha utilizado sus redes sociales para enseñar su cambio físico durante el embarazo y después de dar a luz. «Hoy me voy a exponer como nunca y a abrirme en algo que nunca antes os había comentado por redes. Desde del nacimiento de Lúa, me costó muchísimo volver a mirarme al espejo», comienza diciendo en su perfil, publicando además varias fotos de su físico.

«Desde el inicio del embarazo dudé de mi cuerpo, y en el posparto esas dudas aumentaron en un 200%. Estaba todo el rato comparándome con otras chicas, que aparentemente se habían recuperado en un abrir y cerrar de ojos. No entendía por qué, a pesar de no haber cogido mucho peso y de entrenar tanto durante el embarazo, mi cuerpo no volvía a su sitio con la misma rapidez», añade Ana Peleteiro.

La gallega ha conseguido superarlo, pero reconoce que ha sido un proceso complicado mentalmente para ella: «Dudé muchísimo de mí, pero de repente un día dejé de hacerlo y empecé a quererme, respetarme y a sentirme orgullosa de todo aquello que mi cuerpo había creado. Y fue entonces cuando todo, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a volver a su ser. Aquí estamos hoy, tres meses y medio después, volviendo a sentirme yo misma, que no la de antes, porque esa Ana nunca jamás volverá (gracias a Dios). Orgullosa de haber pasado por todas las fases y orgullosa de haber aprendido una vez más que el cuerpo de la mujer es maravilloso»-