Las condiciones que pone Leo Messi para jugar el Mundial 2026

En Argentina se ilusionan con ver un último baile mundialista de Leo Messi. El ’10’, que ya ha marcado seis goles en la fase de clasificación para el Mundial 2026, todavía no ha confirmado si lo disputará. Por el momento sigue centrado en el corto plazo, que pasa por los playoffs de la MLS con el Inter Miami.

El argentino participó en el triunfo de los suyos sobre Atlanta con una asistencia a su perenne compañero de faenas, Jordi Alba. Se intercambiaron los papeles. Leo se vistió de asistente y el lateral de goleador. El gol cerró el triunfo sobre Atlanta en la primera ronda de playoffs después de que su equipo fuera el mejor de la fase regular.

«Nos pusimos felices y festejamos el logro, porque era algo difícil e importante pero somos conscientes de que el verdadero título que queremos es la MLS. Durante el año tuvimos muchos errores muy tontos que tenemos que evitar y que en estos playoffs no nos pueden pasar porque te pueden costar eliminarte. Creo que somos uno de los favoritos. Hay equipos duros que no nos van a regalar nada, pero creo que los demás equipos también nos respetan a nosotros», asegura Leo.

Aunque su mirada está puesta en Inter Miami, la esperanza de su país se sitúa en un último Mundial. «La verdad es que no lo sé. En Argentina me lo han preguntado varias veces. Espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, porque la pasada no la pude hacer bien por tantos viajes. A partir de ahí quiero ver qué pasa, darme cuenta de cómo me siento. No falta tanto pero a la vez falta mucho, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá», asegura. en una entrevista con Fabrizio Romano.

Messi y un mismo problema

Una buena pretemporada, esa es la condición que se pone el argentino para decidir si acude a la cita mundialista. Messi, que no pudo realizar en plena condiciones la última debido a los viajes y disputa de la Copa América, tendrá un problema similar el año que viene. Se enfrentará, de nuevo, a un mes de competición durante el verano.

Del 15 de junio al 13 de julio se disputará el renovado Mundial de Clubes en el que Inter Miami compite como «equipo representativo del país anfitrión», aseguró la FIFA. De hecho, el partido inaugural se jugará en Miami. Los viajes por Estados Unidos y el mes de competición, en caso de llegar a las rondas finales, comprometen la presencia de Leo en el Mundial 2026.