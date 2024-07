Un colosal Biniam Girmay repite victoria al sprint en el Tour de Francia

El eritreo Biniam Girmay repitió victoria en el Tour de Francia y se confirmó como uno de los grandes nombres de esta edición de la ronda gala. El que fuera el pasado lunes el primer ciclista africano de raza negra en ganar en el Tour volvió a saborear el triunfo de etapa, esta vez en Colombey les Deux Églises. Fue una etapa llana, de trámite, que aprovechó el ciclista del equipo Intermarché-Wanty para seguir escribiendo más épica a su ya gran historia en el Tour.

Girmay venció en el sprint a Philipsen, De Lie, Ackermann o Van den Berg, entre otros, en un último esfuerzo titánico que le hizo levantar los brazos ante la enorme alegría de sus compañeros por detrás, que celebraron casi más que el propio Girmay este triunfo de etapa que supuso un respiro para los favoritos en la general, sobre todo tras la exigente contrarreloj de este viernes.

Esta octava etapa, con recorrido llano de 183,4 kilómetros y que empezó en Semur en Auxois y acabó en Colombey Les Deux Églises, dejó la escena del ciclista eritreo volviendo a ganar en el Tour. Desconocido para el gran público antes del Tour, ahora Biniam Girmay se ha convertido en uno de los nombres más repetidos de la principal carrera ciclista del año.

Así, y a 2,7 kilómetros de acabar, hubo un toque en medio del pelotón y un par de corredores salvaron el percance yéndose a la hierba de la parte izquierda, en una recta del recorrido. Ese momento, que fue un susto, acabó por marcar el sprint, ganado por Girmay.

En realidad fue un déjà vu de lo ocurrido el pasado lunes, cuando Girmay venció en la etapa 3 y se convirtió en el primer africano negro en ganar una jornada en el Tour de Francia, algo que ya logró también en 2022 en otra grande como es el Giro de Italia. Se ha convertido por derecho propio en el rey del sprint.

«Una victoria para mi familia, que me apoyó siempre para ser ciclista. Ha sido un final perfecto con el ascenso cerca de meta, por eso he ganado. En el llano me ganan porque los rivales pesan más que yo y mueven más watios. Me han lanzado bien y he podido rematar», dijo Girmay al final de la etapa.

Es la decimoquinta victoria para Girmay de su vida, la cuarta de la temporada para un corredor símbolo de su continente. Aquel hombre que ganó una etapa en el Giro, el día que se dañó un ojo con el corcho de la botella de champán del podio, y el que hizo historia ganando la Gante Wevelgem. Ahora, y de momento, es el mejor esprinter del Tour.