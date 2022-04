Nueve jugadores están a una tarjeta de la suspensión y no podrán participar en el partido de vuelta en el Metropolitano si mañana son amonestados. Tres en el Chelsea: Cancelo, De Bryune y Gabriel Jesús, y nada menos que seis en el Atlético: Joao, Kondogbia, Llorente, Reinildo, Suárez y Herrera, aunque éste, lesionado, no será de la partida en el City of Manchester Stadium, al igual que Walker y Carrasco, que cumplirán su último partido de sanción.

Con mucho, muchísimo cuidado tendrá que ir el Atlético si no quiere sufrir alguna baja dolorosa en el Metropolitano. Joao, su jugador en mayor estado de gracia, está a una tarjeta de la suspensión, y lo mismo sucede con Reinildo, básico en defensa, o con Llorente, fundamental en medio campo o en la banda. Kondogbia también deberá medirse, al igual que Suárez, aunque dado que el uruguayo no será titular y es el futbolista con mayor experiencia en la plantilla, está claro que es quien menos peligre corre porque sabe hasta dónde puede llegar.

También el City tiene piezas claves en el filo del alambre, especialmente el belga Kevin De Bryune, uno de los mejores jugadores del mundo. Para el Atlético sería una noticia extraordinaria que De Bruyne no pudiera estar disponible para el partido de vuelta en Madrid, aunque también se trata de un futbolista con mucha experiencia que, además, al moverse en posiciones de ataque puede controlarse bastante en las acciones de falta. El atacante brasileño Gabriel Jesús y el lateral portugués Joao Cancelo completan la lista de apercibidos en la plantilla de Guardiola.

De hecho, las sanciones ya ha apartado para el partido de mañana a dos jugadores que en condiciones normales serían titulares, el defensa internacional inglés Walker y el extremo belga Carrasco, que cumplirán el último encuentro de sanción. Ambos estarán disponibles para reaparecer en el Metropolitano, aunque en el caso del atacante rojiblanco en los últimos partidos le ha comido mucho terreno el brasileño Lodi.

El joven árbitro rumano de 37 años Istvan Kovacs, uno de los mejor considerados por la UEFA, será el encargado de hacer justicia. Kovacs nunca ha pitado al Atlético de Madrid, pero sí al City (1-5 en el campo del Brujas en la fase de grupos) y a dos equipos españoles, al Barcelona en su empate en San Paolo ante el Nápoles y al Sevilla en su sorprendente derrota ante el Lille en el Sánchez Pizjuán. El italiano Paolo Valeri estará al cargo del VAR, que en el caso del Atlético fue decisivo la pasada temporada en el gol que le marcó el Chelsea en Bucarest dando por válida la chilena del francés Giraud que el árbitro principal inicialmente había anulado.