Una ciclista se retira tras perder un podio ante una mujer transexual: «Es una injusticia»

Hannah Arensman, ciclista profesional de Ciclocross, ha anunciado su precoz retirada a sus 25 años ante el hartazgo, decepción y tristeza que vivió en su última carrera. La joven ha dicho basta y ha tomado la decisión de poner un punto y final a su carrera deportiva por lo que considera una injusticia competir contra deportistas trans: «En mi última carrera en el reciente Campeonato Nacional de Ciclocross UCI en la categoría femenina de élite, llegué en cuarto lugar, flanqueada a cada lado por corredores masculinos que obtuvieron el tercer y quinto lugar».

La corredora estadounidense se ha hecho mundialmente famosa a raíz del motivo de su retirada. En los últimos días, Hannah se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales hasta el punto de tener que hacer privadas sus cuentas. Y es que en el Campeonato Nacional de Ciclocross terminó en cuarta posición por detrás de una corredora trans, lo que supuso no poder clasificarse para el Mundial de esta disciplina.

Perder la ansiada medalla de bronce le impidió acudir a esa histórica cita, lo que provocó una tremenda desilusión. «De cara al futuro, lo siento por las chicas jóvenes que están aprendiendo a competir y que están creciendo en una época en la que no van a tener una oportunidad justa de conseguir el nuevo récord y ser campeonas de ciclismo porque los hombres quieren competir en nuestra categoría», declara la joven ciclista.

A sus 25 años, Hannah Arensman, contaba con un importante historial de victorias en el ciclocross estadounidense. No obstante, su tremenda proyección no le animó a continuar con su carrera y mantener una lucha que ella misma considera una «injusticia». Esta decisión ha provocado un aluvión de críticas y protestas por parte del colectivo femenino.

Tremendo enfado

Y es que en su retirada, Hannah se mostró realmente triste por el hecho de tener que competir contra personas que nacieron como hombres, pero que decidieron cambiar su sexo: «Me he sentido profundamente enfadada, decepcionada, ignorada y humillada por el hecho de que los legisladores de los deportes femeninos no consideren necesario proteger el deporte femenino para garantizar una competición justa para las mujeres. Mi hermana y mi familia sollozaron al ver a un hombre terminar frente a mí, después de haber presenciado varias interacciones físicas con él durante la carrera. No es justo».