China cumple con su amenaza y censura todos los partidos de la liga española

China cumple con su amenaza y veta por completo a la liga española. En el primer día en el que se podía saber si llevarían adelante el veto contra la competición presidida por Tebas por la polémica con Mbappé, se pudo comprobar que sí, que la amenaza era real. CCTV, la televisión estatal de China controlada por el régimen, no sólo no retransmitió ningún partido de la Liga, sino que no hizo mención a nada relacionado con ellos.

Así, ninguno de los duelos por ahora jugados en la undécima jornada de Liga (Villarreal – Espanyol, que fue el viernes, Levante – Atlético, Rayo Vallecano – Celta de Vigo, Betis – Málaga y Barcelona – Alavés) fueron emitidos en China, tal y como se venía haciendo hasta la anterior semana.

El motivo es el veto, ya anunciado, por la broma que Kylian Mbappé hizo sobre Mao Zedong cuando le hablaban de los memes que se hacían en las redes sobre él. El jugador del Real Madrid pidió perdón en una carta escrita en francés, inglés y chino, incluso Javier Tebas se arrodilló rápidamente ante China para no perder este negocio, pero el país asiático, a través de su televisión estatal, ha cumplido la amenaza.

Cabe recordar que la Liga firmó un importante acuerdo con China para que se emitieran allí los partidos del campeonato. Es un negocio muy importante para la Liga de Tebas, con unas cifras no oficiales, pero en torno a los 400 millones de euros.

Además de no emitir los encuentros ya jugados de esta undécima jornada de Liga, tampoco se encuentran en el calendario de la cadena estatal de China los partidos que quedan por disputarse. Entre ellos está el del Real Madrid, que juega ante el Racing de Santander a las 16:15 hora peninsular española, 23:15 en China. Esta cadena CCTV solía emitir uno o dos partidos de la liga española por jornada.