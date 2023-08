El Chelsea vuelve a romper el mercado y ficha a Moisés Caicedo por 133 millones de euros

El Chelsea acaba de convertir a Moisés Caicedo en el futbolista más caro en la historia de la Premier League. Los de Stamford Bridge han hecho oficial en la tarde de este lunes el fichaje del futbolista ecuatoriano por el que pagan una cantidad superior a los 130 millones de euros. Por lo tanto, Mauricio Pochettino tiene a su nueva estrella de un proyecto que se acerca a casi los 1.000 millones de euros desde la llegada de Todd Boehly a la dirección del club londinense.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

«El Chelsea se complace en anunciar el fichaje del internacional ecuatoriano Moisés Caicedo. El centrocampista de 21 años ha firmado un contrato de ocho años en Stamford Bridge, con opción a un año más, y llega procedente del Brighton and Hove Albion de la Premier League», comienza el comunicado oficial.

Por su parte, Moisés Caicedo relató su felicidad por unirse al proyecto del Chelsea. «¡Estoy muy feliz de unirme al Chelsea! Estoy muy emocionado de estar aquí, en este gran club, y no tuve que pensármelo dos veces cuando el Chelsea me llamó, simplemente supe que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no puedo esperar a empezar con el equipo».

Recientemente, concretamente la pasada semana, el Liverpool llegó a un acuerdo con el Brighton por el fichaje del ecuatoriano. Los de Jurgen Klopp pagarían 126 millones de euros, pero el propio futbolista rechazó la oferta porque su deseo era el de jugar en Stamford Bridge. Por ello, el Chelsea subió la oferta hasta ofrecer un total de 115 millones de libras, lo que son 133 millones de euros.

Ahora, el Chelsea contará con centro del campo joven, pero que le ha costado más 250 millones de euros. Enzo Fernández llegó la pasada campaña por 121 millones de euros y esta vez han sido 133 los millones pagados por Moisés Caicedo, convirtiéndose así el fichaje más caro de la historia en Inglaterra.