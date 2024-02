Celta-Barcelona: elecciones en Balaídos

El Barcelona, y más en concreto Xavi Hernández, tiene ante el Celta de Vigo su enésima final de la temporada antes de enfrentarse al Nápoles en la ida de los octavos de final de la Champions League que se celebrará en suelo italiano. El conjunto azulgrana ha tenido una semana para preparar el choque ante el equipo celeste tras el empate cosechado en Montjuic hace cinco días ante el Granada. Tanto Xavi como Benítez se la juegan en Balaídos, al igual que Galicia se juega su futuro en las urnas este domingo.

El Celta recibirá al Barcelona en Balaídos este sábado a las 18:30 horas de la tarde en un partido en el que ambos equipos no se encuentran en el mejor momento de la temporada. De hecho, el proyecto de Rafa Benítez no termina de arrancar y en encuentros anteriores en su propio estadio se han podido escuchar pitos de «Benítez vete ya». Lo mismo ocurre con Xavi, que no tiene una semana tranquila en ‘can Barça’. El empate ante el Granada la pasada semana le volvió a colocar en la diana y tiene ahora dos finales en cuatro días para salvar su puesto.

Xavi Hernández se encuentra en la difícil tesitura de tener que decidir en qué prioriza, si en el presente o en el partido ante el Nápoles. Pero la realidad es que si en Vigo no alinea a los titulares y no gana, podría no llegar a sentarse en Nápoles. Por ello, todo hace indicar que el técnico español sacará a los titulares con el objetivo de sumar los tres puntos.

Pero no será tarea fácil, pues Balaídos es un terreno prácticamente impenetrable para los culés en los últimos años. En las últimas ocho visitas al campo del Celta, el Barcelona ha logrado solo una victoria, acumulando tres empates y cuatro derrotas y recibiendo al menos dos goles en siete de los ocho partidos. El estadio del Celta se ha convertido en muro inexpugnable para el equipo azulgrana. Y es que en los últimos diez años sólo han obtenido los tres puntos en un 30% de los enfrentamientos. Ter Stegen, que ya está plenamente recuperado de su lesión, ha recibido 16 goles en seis partidos.

🔈 Xavi, en rueda de prensa: "Si queremos seguir optando a la Liga no podemos fallar más" pic.twitter.com/tqMw4TtXXd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2024

Iago Aspas, el gran miedo de Ter Stegen

Pese a que Iago Aspas pasa por uno de su peores momentos como jugador del Celta de Vigo, el de Moaña le tiene cogida la medida a Ter Stegen. El capitán celeste, que a día de hoy está a la sombra del noruego Bruun Larsen, ha anotado 10 goles en 18 partidos ante el Barcelona en Liga, estableciendo así el récord de goles ante un mismo rival en la competición. A día de hoy, el experimentado ariete es el profesional que más goles le ha marcado al portero alemán, con un total de 9 goles.

Rafa Benítez, al igual que Xavi Hernández, está sobre el alambre por la mala dinámica que atraviesa. De hecho, el club vigués estaba preparado para cesarle si el equipo caía ante Osasuna hace dos semanas, pero la victoria por 0-3 le dio alas. Pero después cayó derrotado ante el Getafe por 3-2. Ahora tienen una oportunidad de revertir la situación a costa de un Barcelona también muy mermado y que tendrá los ojos puestos en el partido de la Champions League ante el Nápoles el próximo miércoles.

Pero Benítez no se fía y así lo manifestó en rueda de prensa: «Todos los partidos son una nueva posibilidad para hacerlo bien, para sumar los tres puntos. Sabemos que el Barcelona es un gran equipo, pero también tienen bajas importantes. Llevo muchos años haciendo ruedas de prensa y cuando juegas contra equipos grandes, da igual que tengan bajas, hay otros jugadores que son lo suficientemente buenos como para que tengas que respetarlo.