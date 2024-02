Xavi se la juega en Nápoles

El empate del Barcelona ante el Granada este domingo en Montjuic dejó al mismo señalado de siempre. El principal objetivo de toda crítica fue Xavi Hernández, que cosechó el primer pinchazo desde que anunció su renuncia al banquillo azulgrana a final de temporada. El técnico español abandonará el puesto de entrenador, pero podría hacerlo antes si no realiza una gran actuación ante el Nápoles el próximo 21 de febrero en el Estadio Diego Armando Maradona.

Varios medios catalanes informaron del tremendo enfado de Joan Laporta por la imagen dada del equipo ante el penúltimo clasificado de la Liga lanzando todos los canapés del catering del antepalco de Montjuic. El equipo nazarí había anotado un único gol fuera de casa en los últimos cuatro meses y llegó para endosarle tres al Barcelona en su estadio evidenciando los grandes problemas estructurales del equipo.

Después del encuentro, Joan Laporta se reunió con sus personas de confianza. Es decir, con Rafa Yuste, Deco y compañía para tratar el futuro del equipo a corto plazo. Toda la directiva culé acordó mantener en el puesto a Xavi Hernández y darle la confianza hasta el 30 de junio, cuando abandonará el banquillo tras dos temporadas y media. No obstante, la eliminatoria ante el Nápoles está marcada en rojo en el calendario si el equipo no da un paso al frente.

Fue en rueda de prensa cuando Xavi se enteró de unas palabras de Deco que acababan de salir a la luz. «La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado», decía el portugués en una revista de su país. El técnico español no daba crédito al concluir el encuentro ante el Granada: «No es lo que a mí me comunica. Él cree en el modelo y en el ADN Barça, además ha jugado aquí. Yo no puedo decir nada más, no sé».

Un nuevo terremoto, añadido al del empate ante el Granada, se producía entre directiva y entrenador por las contradicciones que se estaban produciendo y que el propio Xavi manifestó en rueda de prensa tras el pinchazo.

La gran obligación de Xavi

Y es que el equipo italiano está incluso peor que el Barcelona, por difícil que parezca. Por ello, el conjunto azulgrana debe dar un golpe sobre la mesa en la única competición en la que está vivo. Y es que en Liga, los 10 puntos de diferencia parecen insalvables a 14 jornadas del final.

El Barcelona está obligado a pasar a los cuartos de final de la Champions League. Ya no para calmar las aguas en ‘can Barça’ (que también) sino para cumplir con las expectativas económicas de la directiva. El conjunto azulgrana, en sus previsiones de ingreso, volvió a dar por hecho que llegarán a los cuartos de final de la Champions League esta temporada. De no hacerlo, como ya ocurriera también en la 2020/2021 donde cayeron en fase de grupos, se provocaría un nuevo agujero económico y mayores pérdidas de las ya previstas.

Por lo tanto, Xavi Hernández tiene su última bala en la eliminatoria ante el Nápoles. En las últimas semanas, Joan Laporta ha manifestado de puertas para adentro, pero también a nivel público la confianza del técnico hasta final de temporada. Pero todo podría cambiar… Y todo pasa