Celia Jiménez (Jaén, 1995) acaba de llegar a casa de la montaña cuando atiende el teléfono. Es amable, sonriente, muy joven, pero las cosas muy claras. Las expresa de forma elegante, pero muy directas. Jiménez es una estrella del fútbol femenino internacional, hace apenas unos días formaba parte del Seattle Reign F.C., aunque desde hace apenas unos días se ha hecho oficial su llegada al Orlando Pride de la National Women’s Soccer League (NWSL).

Ha estudiado Ingeniería Aeroespacial en EEUU, se ha licenciado y desea con ilusión que un día no muy lejano la Selección Española de Fútbol Femenino sea tan animada y tan querida como lo es la masculina. «Entre todos lo vamos a conseguir, con la ayuda de las federaciones y empresas tan importantes como por ejemplo Iberdrola. Creo que estamos dando los pasos necesarios, aunque aún tengamos camino que recorrer», explica con determinación.

Hubo un momento en el que Jiménez, al igual que decenas de compañeras de deporte, tuvieron que decidir si esa pasión por el fútbol (que en Jiménez apareció a los seis años) iba a ser su forma de vida, su profesión o sencillamente se quedaría en una afición. «Sí, claro, ese momento llegó y pensé que en todo lo que el fútbol me hace sentir. Ganas de competir, de disfrutar y de aprender, de saber que cada día que me ponía las botas era una oportunidad para mejorar un poco más».

Confiesa, además, que como en todas las profesiones «hay momentos de arrepentimiento, de saber si has hecho bien o no, porque hay momentos duros, aunque ya son muchos años los que llevo en el deporte de élite. ¡Pero no me he arrepentido nunca!».

Y que es Jiménez aprecia de verdad, y se nota en cómo se expresa del fútbol, los valores que transmite su profesión. «El deporte de equipo es bonito, compartes momentos buenos que haces que duren, también te da la oportunidad de tener una compañera donde apoyarte y de que te ayude a que todo sea cada día sea mejor».

«El deporte de equipo es bonito»

Ella misma ha citado estar en la élite. ¿Cómo se gestiona ese estatus? Jiménez señala que «cada deportista tiene un libro distinto, pero en mi caso es lo que he dicho antes: disfruto de aprender cada día. Sí, estás en la élite, pero tienes que levantarte de nuevo muchos días, tienes deseos de convertirte en mejor futbolista jornada tras jornada. También me gusta ponerme las botas cada viernes, poner a prueba todo lo que he aprendido durante la semana y, además, tener la oportunidad de medirme con otras deportistas. Eso me emociona».

Subraya, además, que últimamente «se habla mucho de la salud mental» y cree, y así lo expresa, que «el equilibrio es fundamental. Es decir, debemos disfrutar, pero también tener una vida organizada y con tiempo para reflexionar». Comenta también que su familia es su cable a tierra. «Son incondicionales e imprescindibles. Tengo mucha suerte, mi madre es un ejemplo de mujer luchadora y mi hermana acaba de ser madre y me demuestra que hay límites que aún se pueden superar», añade.

«El equilibrio es fundamental»

Con su nueva casa en Orlando, Jiménez asegura que está «muy contenta, creo que era un momento ideal para dar un paso adelante. Me encuentro emocionada con este nuevo equipo». Sobre las diferencias de jugar en EEUU y en nuestro país, Jiménez asegura que allí «se ve como un espectáculo en global. Es decir, es cierto que cada ligar y cada equipo son distintos, pero de jugar allí me gusta mucho la capacidad de entender y transmitir que el fútbol femenino es un espectáculo, todo lo que rodea a esos 90 minutos lo es. Hay una gran cantidad de servicios de alimentación, puedes comer o tomar algo, tomo es espectáculo, incluso la forma de la que salimos de los vestuarios al campo. Yo a veces me siento como en una película».

Detalla que este es un camino a seguir que hará que cada día el futbol femenino tenga más y más adeptos, sea un deporte al que se anime con la misma visceralidad y emoción que el fútbol masculino. «Lo que hacen en EEUU es algo muy interesante a nivel comercial porque consiguen mayor repercusión social y económica, y eso al final se vuelca en el fútbol femenino».

En esta línea, en España, Iberdrola lleva años impulsando el deporte femenino con el fin de mejorar el reconocimiento de la mujer en la sociedad, así como impulsar la igualdad en el ámbito deportivo. Para ello, apoya a 16 federaciones con más de 300.000 deportistas federadas y da nombre a 23 ligas de máxima categoría y a otras 35 competiciones.

La empresa, además, promueve también el deporte practicado por mujeres en todos ámbitos, tanto en el escolar como en el amateur y profesional, con el objeto, tal como comenta Jiménez en su exposición, de crear nuevos referentes en la sociedad y fomenta hábitos saludables desde edades tempranas.

«La juventud debe tener referentes femeninos en la élite del deporte»

Comenta, además, que «es importante que nuestra juventud crezcan con referentes femeninos que están en la elite del deporte, sea el que sea. En este sentido, debemos hablar del trabajo duro, de la disciplina; pero también qué tipo de vida viven, de cómo son sus vestuarios, cómo son los terrenos de juego, el gimnasio donde entrenan, cómo se trasladan a los encuentros, etc».

Porque, defiende, y lo hace con elegancia, pero con actitud, que «nosotras también salimos al campo a jugar los mismos minutos y con el mismo balón, las horas de entrenamiento son las mismas, etc. Por tanto, creo que el estadio donde competimos o los medios que usamos deberían ser los mismos para todos». Eso sí, reconoce que «a través de apuestas de grandes empresas como Iberdrola, esa balanza se está equilibrando un poco más cada día, junto con el trabajo de las federaciones que apuestan y junto a nosotras como jugadoras».

Finalmente, concluye Jiménez, determina que poco a poco y con la intervención de diversos entes, tanto públicos como privados, el fútbol femenino será también tomado con el concepto de espectáculo, tal como lo hacen en EEUU, para que todo el mundo lo disfrute de verdad. «Vivir una experiencia, no ver un partido. Este matiz sí que creo que es importante», termina.