Aleksander Ceferin sigue con miedo a la Superliga y por ello en cada pronunciamiento hay críticas a la par que loas a Nasser Al-Khelaifi. El dirigente del PSG le apoyó meses atrás y el presidente de la UEFA no olvida el favor que le hizo para derrocar el campeonato impulsado por Real Madrid, Barcelona o Juventus.

Por ello, Ceferin opinó sobre un Nasser Al-Khelaifi al que considera que entiende el fútbol europeo mucho mejor que otros dirigentes. «¿Nasser Al-Khelaifi es un defensor de la democracia en el fútbol? Lo que sí, es que, de los tres grandes defensores del sistema actual, uno no era europeo pero entendía el fútbol europeo mucho mejor que los demás. Siempre se dice que los propietarios de otros continentes vienen a Europa por el dinero. Pero los tres presidentes que insistieron en la Superliga, ¿de dónde vienen?», afirmó el presidente de la UEFA.

Ceferin también aseguro que: «Me han impresionado Kalle Rummenigge (Bayern) Aki Watzke y Nasser Al-Khelaïfi. Probablemente no fue fácil para ellos decir que no. Podrían haberse escondido y esperar y ver qué pasa. No, dejaron claro que no lo querían. Eso dice mucho. Nasser Al-Khelaïfi vino al congreso de Montreux, lo que también significó mucho simbólicamente».

En contra del Mundial cada dos años

Ceferin también se posicionó en contra del Mundial cada dos años impulsado por Infantino. “Estoy seguro de que no ocurrirá porque es un completo disparate. Es un proyecto populista que destruiría el fútbol. Va en contra de todos los principios de nuestro deporte, de los Juegos Olímpicos… No sólo es malo para Europa. Es increíble que una organización de fútbol pueda proponer que los jugadores, que ya tienen que cargar con demasiado peso, jueguen un torneo de un mes de duración cada verano. ¿Se imaginan cómo esto canibalizaría el fútbol femenino?”, afirmó en una entrevista concedida a Le Journal Du Dimanche.