Los cedidos del Madrid piden una nueva oportunidad

Varios de los jugadores del Real Madrid cedidos en equipos de la Liga o en el extranjero se están luciendo esta temporada y se están ganando una nueva oportunidad de triunfar en el conjunto blanco. Raúl de Tomás lleva los mismos goles esta campaña que Karim Benzema, Théo y Mayoral son titulares indiscutibles en sus equipos, Odegaard sigue en progreso continuo, Acharaff está siendo la revelación de la Bundesliga y Lunin y Óscar están demostrando su calidad en el Leganés. La otra cara de la moneda es Kovacic, que no ha conseguido hacerse con un sitio en el Chelsea

En una temporada negra para el Real Madrid, hay aún un motivo para sonreír. El conjunto blanco decidió ceder a varios de sus jugadores para los que no había espacio en la plantilla. El objetivo: no frenar su progreso y que fueran curtiéndose para que al regresar puedan pelear por un puesto en el equipo. Algo que parece están consiguiendo. Raúl de Tomás, Óscar, Lunin, Borja Mayoral, Theo, Odegaard o Achraf están demostrando con creces que tienen calidad para defender el escudo del Real Madrid. Al único que le ha salido mal ha sido a Mateo Kovacic, que no encuentra su hueco en el Chelsea.

Los brotes verdes del Real Madrid esta temporada están en los jugadores cedidos en la Liga y en el extranjero. Jugadores como Raúl de Tomás u Óscar Rodríguez, que son la esperanza blanca y que están creciendo en sus respectivos equipos. El delantero del Rayo fue el encargado de abrir el marcador en el Camp Nou (1-3) con un gol marca de la casa, ajustado al palo e imposible para Ter Stegen. Apenas 24 minutos necesitó para batir al portero que en los dos últimos Clásicos dejó la meta a cero. RDT, como luce en su camiseta, lleva ya 11 goles esta campaña, los mismos que Benzema. Y los tres puntos del Leganés en el Ciutad de Valencia en la pasada jornada, fueron responsabilidad de Óscar. El talaverano fue el autor del único gol de la noche y este curso está dejando su impronta en el equipo pepinero.

Sin abandonar el Leganés, Lunin, el joven portero ucraniano que fichó este verano el Real Madrid y que cedió a los madrileños, ha tenido ocasión de demostrar su calidad parando dos penaltis en la Copa, competición en la que pudo contar con minutos. Hay grandes esperanzas en el joven guardameta que dejó a todos boquiabiertos con su perfecto discurso en español el día de su presentación como jugador madridista.

Borja Mayoral y Théo se han confirmado como titulares en el Levante y Real Sociedad, equipos a los que se marcharon cedidos esta temporada en busca de minutos. Fuera de nuestras fronteras, Achraf está disfrutando de lo lindo de su experiencia en la Bundesliga, con la camiseta del Borussia Dortmund y ha sido varias veces elegido jugador del mes. El lateral hispano-marroquí aún le queda otro año más de cesión en Alemania. En Holanda, Martin Odegaard sigue progresando y el jugador ya ha dicho que está deseando venir al Real Madrid aunque no tiene prisa. El joven aún no ha llegado a su tope y sabe que tiene mucho más que ofrecer.

Kovacic, la otra cara de la moneda

Al único que le ha salido mal la jugada es a Mateo Kovacic. El croata se empeñó el pasado verano en que quería salir porque en un centro del campo con Kroos, Modric y Casemiro, sabía que él era el descarte. Pidió irse al Chelsea, donde esperaba ser titular indiscutible, pero ni con Conte ni con Sarri ha encontrado su sitio.