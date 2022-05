El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 está en boca de todos por el impresionante circuito que han levantado para acoger el mundial de automovilismo. Queda poco para que las calles de Miami rujan, pero en Miami se habla más ahora de lo que ha sucedido con Lewis Hamilton que de cuestiones deportivas.

También en Inglaterra, donde ha saltado la noticia y han publicado fotografáis del piloto cazado saliendo de un club nocturno junto a dos espectaculares mujeres cuya identidad no ha trascendido. Hamilton, aprovechando que el próximo GP es en Estados Unidos, ha pasado por Nueva York y ha estado de fiesta en la Gran Manzana, donde le han pillado los paparazzis.

