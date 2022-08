Desde que se separara de Sara Carbonero hace más de un año a Iker Casillas se le ha relacionado con varias mujeres. La última de ellas se llama María José Camacho y es la viuda de Francesc Arnau, ex portero del Barcelona y del Málaga que falleció en mayo de 2021. En esta ocasión, hay fotos que demuestran que entre ambos hay feeling, pues han sido cazados en actitud muy cariñosa en varias de sus citas en la Costa del Sol.

La revista Hola publica esas instantáneas en su portada de este miércoles, una portada que está dando mucho que hablar en redes y en todos los medios de comunicación. «Descubrimos en exclusiva la nueva ilusión de Iker Casillas. No te pierdas las imágenes más buscadas del ex futbolista con María José Camacho, viuda del ex portero del Barcelona Francesc Arnau, fotografiados en actitud romántica en diferentes citas», dice la publicación en su perfil.

Ver esta publicación en Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)



Una portada que no ha debido gustar nada a Iker Casillas, pues rápidamente ha querido desmentir en sus redes que tenga una relación con María José. «Nueva ilusión, no. Nueva invención, sí», ha escrito el ex guardameta junto a una captura de la revista, tratando de restar importancia a un asunto que es noticia en todos los digitales y en el mundo del corazón.

Y es que pese a que Casillas quiera frenar la rumorología, las fotos que salen publicadas en la revista hablan por sí solas. Por ejemplo, en la parte superior de la portada se ve una imagen en la que María José Camacho besa al ex arquero en el hombro con mucha complicidad mientras le acaricia la cabeza abrazados a bordo de un barco, uno de los varios planes que hicieron juntos hace unos días en Marbella.