El caso Mingueza, otra evidencia más del descontrol deportivo del Barcelona

La llamada de Luis de la Fuente a Óscar Mingueza como integrante de la última lista de la selección española no ha sido ninguna casualidad. El catalán, si bien es cierto que no tuvo minutos en ninguno de los dos partidos, ni ante Serbia ni ante Suiza en favor de un Dani Carvajal que no da muchas opciones, está dando un rendimiento muy alto en el Celta de Vigo, especialmente tras el arranque de la presente temporada. Mingueza, que llegó libre a Balaídos, podría ser repescado por el Barcelona… ¡por 9 millones!

La dirección deportiva blaugrana está siendo un absoluto caos en los últimos años. Ya en la era de Josep Maria Bartomeu se comenzaron a dar los primeros coletazos pero en la nueva era de Joan Laporta nada ha cambiado en este sentido. El actual presidente y su secretaría técnico, primero con Mateu Alemany y ahora con Deco, ha hecho y deshecho en muchas ocasiones con escasa mira deportiva, más enfocados en lo económico y sus problemas con el fair play financiero.

El caso de Óscar Mingueza habla por sí solo y deja en un muy mal lugar al Barcelona. El conjunto culé, que no logró cerrar este verano la operación de Joao Cancelo de nuevo, finalmente ‘desterrado’ a Arabia Saudí, mantiene su punto de mira en un lateral diestro, posición que en estos momentos domina sin apenas discusión Jules Koundé y donde Héctor Fort se ha quedado como relevo eventual. Ahora, tras el buen hacer del lateral, se replantea su regreso.

Mingueza fue uno de los jugadores de La Masía que Ronald Koeman subió a la palestra del primer equipo. Con la llegada de Xavi Hernández el papel del defensor quedó en un segundo plano y en el verano de 2022, ante la falta de minutos que se le comunicó que iba a tener, decidió salir. El Barcelona necesitaba por aquel entonces espacio salarial y su salida se pactó completamente gratis, en condiciones ventajosas para el Celta de Vigo. Eso sí, los culés incluyeron tanto una opción de recompra por nueve millones y la mitad de una futura venta del lateral, al que fijaron una cláusula de rescisión de 20 millones.

El Barcelona actualmente está monitoreando la evolución de Mingueza y le mantiene en su ‘lista de deseos’, tal y como apunta Mundo Deportivo. Un futbolista formado en La Masía, que dejaron ir completamente gratis y el cuál ahora podrían recuperar siempre y cuando paguen los 9 millones de euros que se fijaron para su retorno al Celta de Vigo.

Se trata, nuevamente, de otra operación dudosa de un Barcelona que no para de tomar decisiones contradictorias, sin pies ni cabeza. Véase el fichaje de relumbrón de Ilkay Gündogan que, un año más tarde, dejan marchar gratis de nuevo al Manchester City, más por problemas económicos que deportivos, como se ha querido vender. Véase la renovación de Ansu Fati o el fichaje de Vitor Roque por 30 millones y ahora cedido al Betis.