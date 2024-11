Carlos Sainz se ha sincerado acerca de su relación con Max Verstappen, uno de los asuntos más comentados en la Fórmula 1 y que incluso podría haber influido en su fichaje frustrado por Red Bull. El piloto español llegará a Williams después de que Ferrari le reemplazara por Lewis Hamilton de cara a 2025 y la autoridad del holandés y su papel de número uno indiscutible, además de un pasado juntos en Toro Rosso en 2015 podría haber sido clave para que este no recalase en la escudería de las bebidas energéticas.

Aun así, Sainz, que mantuvo un precioso duelo con Verstappen del que salió ganador para coronarse en el Gran Premio de México, vino a confirmar que no tiene ningún problema con el tricampeón del mundo, porque se han «vuelto mucho más maduros». «Creo que me llevaría bien» con él, afirmó, respondiendo a los rumores de un posible fichaje por Red Bull en 2026 en el caso de que negocien con Williams una cesión de un año por Franco Colapinto.

«En Toro Rosso teníamos 16 (Verstappen) y 19 años (Sainz)», insistió. Entonces les ponían «en un equipo» y les decían ‘luchad entre vosotros y veremos quién es el mejor y quién asciende a Red Bull’. En ese caso, fue el holandés quien subiría a la escudería oficial sustituyendo a Daniil Kvyat, mientras que Carlos puso rumbo hacia Renault.

«En Toro Rosso los pilotos no conducen juntos para el campeonato de equipos, y por eso el comportamiento de los dos pilotos es distinto. Puedes verlo con Charles (Leclerc) y Lando (Norris), mis dos últimos compañeros de equipo, nunca hubo ningún problema. Entonces, si mi relación con Max es la razón por la que no terminé allí, entonces diré que no hay ningún problema entre nosotros. Si la decisión dependiera únicamente de eso, entonces simplemente sería incorrecta», ratificó, poniendo en valor a sus dos últimos compañeros de equipo en una entrevista concedida al prestigioso portal de motor y F1 Auto Motor und Sports.

Carlos Sainz, Max Verstappen y unas palabras hacia Alonso

Sainz también habló de la alargada sombra de Fernando Alonso como el piloto español predominante en el Mundial: «Mientras Fernando corra en la F1, para los españoles siempre será el Fernando que conquistó la F1 y estableció nuevos récords nacionales. La gente en España todavía adora a Fernando. He ganado carreras con Ferrari (cuatro exactamente), que es mucho, pero mientras él esté aquí siempre estaré un poco a su sombra. Pero también es comprensible. Fui su mayor admirador durante diez años. Entonces entiendo por qué todos los fanáticos, los periódicos y las televisiones se comporten así».