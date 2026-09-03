Carlos Sainz pide calma con Madring: «Aún hay que ver si es una locura o un circuito divertido»

Carlos Sainz está a una semana de vivir uno de los momentos especiales de su carrera en la Fórmula 1. No será una victoria como las cuatro que logró con Ferrari, pero sí un triunfo por el hecho de que se convierta en realidad haber llevado una prueba a pocos metros de su casa. El madrileño ha pedido calma con Madring antes de que a partir del viernes que viene los 22 monoplazas rueden por el circuito que se estrena en el calendario con la denominación de GP de España.

«Creo que el test de F3 fue bastante bien en cuanto a que los pilotos salieron sorprendidos del circuito. Es de los circuitos más difíciles que han hecho en su vida y eso ya le da al circuito carácter, le da personalidad. Y es importante cuando entras de nuevas a la F1 el tener carácter y personalidad, que es lo que le pedía yo al circuito», explicó Sainz durante la previa del GP de Italia este jueves.

«Hay que esperar y evaluar si se ha pasado de carácter y de personalidad, si han hecho una locura de circuito, o si es muy divertido con adelantamientos y demás», dijo a la prensa en el circuito de Monza. Sainz, que en el primer año de Las Vegas se chocó con una alcantarilla que no se había eliminado y eso le frustró durante el fin de semana, prefiere ser prudente con Madring, del que es embajador junto a su padre.

«Yo lo único que le pido a todo el mundo que está envuelto en el proyecto, tanto a la F1 como a los pilotos, como al circuito, es que tengan la mente abierta en cuanto al feedback que puedan llegar a dar los pilotos después del GP. Como todos los destinos a los que hemos ido, como Miami, México, Bakú, sitios que siempre han ido mejorando con el tiempo, a medida que se iba dando retroalimentación y se iba mejorando el proyecto. Pido que sean pacientes, porque es imposible acertar con todo en el primer año. Así que mientras haya flexibilidad y ganas de mejorar y aprender, yo creo que va a ser un GP muy bueno», añadió, siendo positivo.

Sainz aguarda al caos en Madring

«Mirando así al circuito, de primeras no parece haber puntos de adelantamiento claros, e igual es una de las cosas que después de la primera carrera se puede mejorar. Si les damos información al circuito y ellos quieren mejorar, todo el mundo quiere ver carreras con adelantamientos y habrá que encontrar la manera. Y ahí es donde podré también aportar mi granito de arena para ver de qué manera se puede mejorar», afirmó el piloto de Williams.

Sainz pide una carrera alocada para tener más opciones de llegar al top 10: «Esa sería una buena manera de conseguir algo en mi primer GP de casa, porque sinceramente, me da mucha rabia que justo llegue quizás en el año que peor coche tengo, que es 2026… incluso en los años 2015 y 16 tenía mejor arma, pero bueno, mientras se corrija todo, el año que viene nos olvidaremos rápido del 2026».