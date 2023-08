Carlos Sainz: «Nos tenemos que centrar en quedar entre los seis u ocho primeros»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación al término de la calificación del Gran Premio de Holanda. El piloto de Ferrari calificó positivamente la sexta posición conseguida, puesto que el circuito de Zandvoort no es nada favorable para la escudería italiana, con el añadido de que no pudo correr en los Libres 1. Además, ha sido llamado a declarar ante la FIA por una maniobra peligrosa junto a Oscar Piastri.

Pronóstico

«Bueno, incluso un poquito mejor de lo que esperaba porque ha sido un fin de semana a pie cambiado, ya perdiéndome los Libres 1. Ha sido un fin de semana difícil hasta ahora en el que parecía que íbamos a estar fuera de la Q3, luego hemos ido progresando con las estrategias y al final sextos, que me lo dices antes de la clasificación y lo hubiese firmado. Está claro que en estos circuitos de carga alta, mucha curva, no vamos bien, va a haber que saber sufrir en esta serie de circuitos, y ya llegarán circuitos como Spa donde vamos mejor».

Sensaciones

«No es que me haya encontrado cómodo, es que los demás han ido fallando. Hemos hecho las vueltas cuando tocaban y eso te lleva a ser sexto cuando este fin de semana estábamos al límite del top 10. Una clasificación bien ejecutada, pero este fin de semana estamos yendo regular».

Carrera

«Mañana no lo sé, es que no me ha dado tiempo ni a mirarlo. Quedar entre los seis u ocho primeros es donde nos tenemos que centrar».