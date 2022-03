Carlos Sainz se mostró contento por el equipo Ferrari por el espectacular resultado cosechado en Baréin con un doblete. El madrileño hizo autocrítica buscando la manera de mejorar de cara a las próximas carreras y admitió que sufrió durante la mayor parte de la carrera al no encontrar el ritmo adecuado para seguir a su compañero Charles Leclerc.

Sensaciones

«Es un gran día para todo Ferrari y los tiffosi. Llevábamos dos años muy difíciles y hemos hecho un esfuerzo muy grande, cabeza abajo, trabajando y hemos demostrado todo el potencial que teníamos. Enhorabuena al equipo. Es un día para celebrar».

Autocrítica

«Ha sido un fin de semana difícil, quizá el más difícil como piloto. No entiendo cómo llevar el coche en carrera, como tratar los neumáticos, he sufrido. He mirado más atrás que hacia adelante, me toca aprender y en cuanto sepa hacerlo conseguiré aspirar a ganar la carrera que tanto tiempo llevo esperando».

Demasiado serio en el podio

«He intentado no estar serio en el podio, pero soy un tipo competitivo y me hubiese gustado ganar. No es un día estar serio y yo me iré a la cama esta noche buscando las dos o tres décimas por vuelta que me faltan. Estoy convencido de que las encontraré».

🗣️ @Carlossainz55 en el micrófono de #DAZN de @MELI_JIMENEZ "Es un gran día para el equipo, para todo Ferrari. Demuestra todo el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años"#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/MegPo7iQk7 — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

Fiesta en Ferrari

«Hoy estamos de vuelta, y de vuelta como Dios manda, que es donde deberíamos haber estado los últimos dos años. El trabajo duro está dando sus frutos. Ha sido un fin de semana complicado, no voy a mentir, no tenía el ritmo, pero he podido aguantar y conseguir este doblete para el equipo. Tengo deberes que hacer para volver más fuerte».

Adelantamiento a Verstappen

«En la resalida he tenido una buena oportunidad porque no ha salido muy bien detrás de Charles, pero se ha defendido bien. Luego he visto las luces en la parte trasera de su coche y he pensado ‘esta es mi oportunidad’ y he salido a por ello. Tuvo mala suerte, porque condujo bien para conseguir el segundo puesto; se ha tenido que retirar, es duro, pero es bueno para Ferrari».