Carlos Alcaraz frena su descanso por España

No habrá que esperar para volver a ver en competición a Carlos Alcaraz. El tenista español, flamante campeón de Wimbledon en una final histórica ante Novak Djokovic, jugará en los próximos días la Copa Hopman, competición mixta por equipos nacionales que regresa al calendario tras varios años de ausencia y modifica también su fecha –antes se celebraba en enero– y superficie. Veremos de nuevo a Alcaraz en competición, representando a España y en tierra batida, antes de darse un merecidísimo descanso para preparar el US Open.

Alcaraz lleva meses apuntado como uno de los dos jugadores españoles que disputarán la Copa Hopman y haber ganado Wimbledon no ha cambiado sus planes con respecto a este torneo, diferente a la Copa Davis pero en el que representará, por equipo, a España. Carlos debutará en la competición, que vuelve a celebrarse dentro del calendario tras varios años de ausencia y lo hará junto a la española Rebeka Masarova, quien ha reemplazado a Paula Badosa, tras la recaída de la lesión de esta en Wimbledon.

La Copa Hopman se disputa en Niza del 19 al 23 de julio, aunque España hará su debut el viernes 21, ante Bélgica, disputando un día después un nuevo duelo ante Croacia. En caso de ganar ambos, el equipo nacional tendrá opciones de formar parte de la final por el título, programada para el 23 de julio.

Alcaraz confirmó tras ganar Wimbledon que en sus planes está disputar este renovado torneo, al que ha ponderado por encima de los de Umag y Hamburgo, en los que estaba pre-inscrito pero que finalmente decidió descartar en pos de un descanso y desconexión antes de preparar el US Open. «Aún me quedarán luego días para descansar. La Copa Hopman es un torneo nuevo y me ilusiona. No estoy acostumbrado a jugar este tipo de eventos por lo que una vez que puedo jugarlo, tengo ganas y jugar por España siempre es bonito», aseguró Carlos en una entrevista con Marca, dando importancia a competir por España.

Alcaraz y su ‘maldición’ con España

Precisamente, lucir los colores de España en competición oficial es algo que se le ha complicado a Carlos Alcaraz en los últimos tiempos. El tenista murciano no pudo disputar las finales de las dos últimas ediciones de la Copa Davis pese a que el equipo español estaba clasificado. En 2021 se lo perdió por un inoportuno positivo por coronavirus, mientras que en 2022, la lesión sufrida en el Masters 1000 de París-Bercy le obligó a borrarse. Pese a que sus miras están en competir por la Ensaladera esta temporada, Alcaraz encontrará en la Copa Hopman, de alguna manera, la forma de resarcirse y tratar de ganar por su país.