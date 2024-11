El cambio en la pista de París provoca el clamor de Alcaraz: «Es una locura, no somos robots»

La primera manga de Alcaraz ante Ugo Humbert fue el toque de corneta de la tormenta que estaba por desatarse. El francés atisbó zozobra en el otro lado de la pista y zarandeó al español en media fatídica para él. Sólido con el servicio y agresivo al resto, le rompió el saque por partida doble a las primeras de cambio.

Alcaraz no encontraba solución a los problemas que le planteaba Humbert en forma de cañonazos. El murciano acabó el primer set con un único juego ganado, 15 errores no forzados y apenas cuatro golpes ganadores. Todo ello en algo más de 20 minutos. Había sucedido muy rápido, como la pista de París, otro de los rivales de Alcaraz.

Es la más rápida de todo el circuito y pilló a contrapié al murciano. «No quiero decir algo que suene a excusa. Ugo se merece la victoria, pero, por ejemplo, la pista indoor de la Davis era más lenta que esta. Cuando jugué el primer partido aquí salió la estadística de que esta era la pista más rápida del circuito en Masters 1000. ¡Esto es una locura! No sé por qué lo han hecho», clamó Alcaraz.

La velocidad de la pista, que ha cambiado respecto a la temporada pasada, unido al desempeño de Humbert, provocaron la desconexión del murciano que no se reencontró con su versión hasta mediado el segundo set. Y cuando lo hizo, el francés, impulsado por la grada y pleno de confianza por su tenis, aplacó el ímpetu intermitente de Carlos.

«No somos robots. He llegado a jugar bien bajo techo en la Davis, pero es una pista más lenta que esta. Esta es la más rápida que hay en los Masters 1.000 y no sé por qué la han cambiado con respecto a otros años. Debí venir antes a París para adaptarme mejor a las condiciones», reconoció.

Humbert está en cuartos y Alcaraz fuera. El golpe puede retumbar más si Zverev, que, al igual que el galo, pasó de ronda, alcanza la final del torneo, ya que le arrebataría el segundo puesto del ranking al español. Otra evidencia de otro final de temporada irregular del murciano. «Esto es tenis», asegura Carlos.

La grada del Palais Multiusos de París arropó a Humbert, tenista local, pero ha cambiado de signo con Alcaraz. Para el recuerdo queda el hostil recibimiento que le brindaron hace tres años, cuando cayó ante Hugo Gaston. «Desde entonces han pasado muchas cosas. He ganado algo aquí en París y muchos franceses me apoyan. Hoy me han respetado más que entonces y se lo agradezco. Es normal que apoyen al francés, pero han aplaudido algunos de mis puntos». Alcaraz mira ya a la Final a 8 de la Copa Davis.