El calendario del Betis en su regreso a Champions: estreno con el Lille y final por todo lo alto en el Allianz

El Real Betis ya conoce su camino en su segunda participación histórica en la Champions League. El cuadro verdiblanco se estrenará a domicilio ante el Lille el 8 de septiembre (21:00 horas) y cerrará con una visita durísima al Allianz Arena para medirse al Bayern de Múnich en la jornada unificada del 27 de enero. 20 años después de su última participación y, tras dos buenas campañas en Conference y Europa League, el Betis tratará de dejar su impronta en la Champions.

El debut en La Cartuja tendrá que esperar al 14 de octubre, cuando se medirá al Oporto en la segunda jornada. Los de Manuel Pellegrini repetirán una semana después ante los suyos, en esta ocasión ante el Feyenoord. El calendario del Real Betis contará con una curiosa configuración, con el estreno y el último partido fuera de casa y dos rachas de dos encuentros consecutivos como local. La visita al Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, otro de los grandes escenarios del fútbol europeo, se dará el 4 de noviembre en la cuarta jornada.

Antes de finalizar la fase de liga a domicilio ante el Bayern de Múnich, el Real Betis dispondrá de dos partidos consecutivos en La Cartuja ante rivales de enjundia. Primero lo hará el Como de Cesc Fàbregas, al que se medirá el 9 de diciembre en la sexta jornada. Ya en 2027 aterrizará el Arsenal, vigente subcampeón, que visita el feudo bético el próximo 20 de enero en la penúltima jornada de la fase de liga. El conjunto verdiblanco tendrá que sumar buenos resultados en las jornadas previas, o esperar a que el Bayern llegue a la última jornada sin nada en juego para no depender de sumar puntos en el Allianz para ganarse un hueco entre los 24 mejores equipos de Europa.

El calendario del Betis en la fase de liga de la Champions

En este orden enfrentará el Real Betis a sus ocho contrincantes en la fase de liga de la Champions League 2026/27, que se extenderá entre el 8 de septiembre y el 27 de enero.