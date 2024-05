Se buscan seniors mayores de 65 años para vivir en los Andes de Perú la mayor aventura de su vida

Se buscan seniors mayores de 65 años para vivir en los Andes peruanos la mayor aventura de su vida. El titular de esta noticia podría aparecer un anuncio, pero no lo es. Es mucho más. Es una gran oportunidad. La gran oportunidad del Desafío Seniors Perú 24 que ya está en marcha en su primera edición.

Es la última iniciativa de Eric Frattini, periodista, ex corresponsal de guerra, escritor y explorador. Impulsor de la Ruta Pelayo Vida para mujeres que han superado un cáncer de mama, Eric Frattini se lanza ahora a organizar una expedición similar para personas mayores de 65 años. «Es una aventura -dice- para mostrar que es posible tener una longevidad positiva».

En 2040, España será el país más longevo del mundo, por encima de Japón, con una esperanza de vida superior a los 85 años. Es un informe recién publicado por la revista The Lancet. El ranking lo lidera ahora Japón con 84,5 años. En España la esperanza de vida actual es de 83,2 años. Los retos que afronta España como país más longevo del mundo son enormes en numerosos aspectos y no sólo económicos o políticos. El aumento de la esperanza general de vida en el planeta ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a crear ya la cuarta edad. La tercera edad cubre, según la OMS, de los 65 a los 76 años y la cuarta de 77 años en adelante.

Todo esto hizo reflexionar a Eric Frattini sobre la calidad de la vida en esos años. También el hecho de que, según cuenta a OKDIARIO, «el sector de los seniors está bastante olvidado en el mundo del deporte. Se habla del deporte joven, del deporte de la mujer, pero no del deporte senior». Dicho y hecho, Eric Frattini ha encontrado para su proyecto la ayuda de una compañía aseguradora y del Consejo Superior de Deportes.

Cinco personas mayores de 65 años van a ser seleccionadas para viajar en septiembre a Perú con el objetivo de llevar a cabo en los Andes pruebas de superación personal física y psicológica: «Tenemos ahora un equipo de exploración examinando allí el terreno para concretar las pruebas que harán los aventureros». Por ahora, puede adelantar que se tratarán de tres etapas de bicicleta de montaña, dos etapas ligeras, otra más dura hasta un determinado punto en el norte de Perú, la subida a un cerro de más de 3.000 metros de altitud y bajada, dos días de descanso y el ataque a un volcán a 5.230 metros de altura para hacer cumbre todo el equipo.

«Queremos que los cinco hagan cumbre. Esto es como los marines. No dejamos a nadie atrás», afirma Eric Frattini. Amazon Prime llevará empotrado un equipo de rodaje para realizar un documental.

La convocatoria para participar acaba de publicarse. Para apuntarse basta con buscar en cualquier red social «desafiosantalucia». Las condiciones son: tener más de 65 años, vida saludable y hacer deporte. La organización les pedirá su historia médica, su historial como deportistas (no hace falta haber sido profesional), deporte que practican y cuál ha sido o es su trabajo, entre otras cuestiones.

Los seleccionados, cinco hombres y mujeres deportistas y aventureros, serán entrenados desde el mes de junio por el director de la expedición, Carlos Martínez, buen conocedor del entorno al que se van a enfrentar. Carlos Martínez es el médico del montañero Carlos Soria, que a sus más de 80 años sigue haciendo las cumbres más altas del mundo en condiciones severas. «Carlos es, además, un experto, en el mal de altura», cuenta Eric Frattini. Es uno de los retos a los que se van a enfrentar los expedicionarios.

Eric Frattini y su equipo están ya recibiendo solicitudes. Y de todo tipo: «Se me han presentado candidatos de 81 y 83 años, muy montañeros. Se me ha presentado un comandante de Iberia, un ex piloto de Harriers en la Armada, bomberos, una chica maravillosa de 65 años que ha sido profesora de gimnasia de un colegio de Madrid y que de joven fue medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica con España. Algunos se han presentado animados por sus hijos y nietos con los que hacen deporte».

«España es un país muy longevo», recuerda Eric Frattini. «El mensaje de esta aventura -señala- es animar a cuidarse, a no abandonarse a esta edad, a hacer deporte, cuidar las comidas o dejar de fumar para vivir esos años de forma proactiva y positiva». Eric Frattini destaca que hemos avanzado mucho en nuestro estilo de vida y en la medicina preventiva: «La generación de nuestros padres no iban al médico si no tenían que cortarles las piernas [se ríe]. Eso ha cambiado».

La civilización inca estará muy presente en la expedición de septiembre, en este primer Desafío Seniors Perú 24. Una parte del logo representa a Wiracocha, el dios de la Creación y protector del mundo para los incas. «Otra parte del logo que es una huella -explica Eric Frattini- se mantendrá siempre en todas las ediciones porque simboliza el camino de la vida, la huella que hemos dejado atrás en nuestras vidas, como la de los propios participantes. No importa lo que hayan hecho. Importa la huella que dejamos en la vida, el legado que conecta, además, con los que nos precedieron y con los que nos seguirán».