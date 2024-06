El padre de Rodrygo está moviendo ofertas

Eduardo Inda acudió, como cada lunes, al plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección semanal de exclusivas. El director de OKDIARIO llegó con un bombazo sobre el futuro de Rodrygo Goes, ya que con la llegada de Kylian Mbappé podría acabar saliendo del Real Madrid y es por ello que su padre ya se ha puesto a mover varias propuestas que le han ido llegando.

«Dije que Rodrygo Goes había tenido ofertas del Liverpool y que también gusta en el City. Me cuentan que el que está moviendo al jugador es su padre. El padre no las tiene todas consigo de que vaya a ser tan titular como ha sido esta temporada. También se está hablando en el Real Madrid que Mbappé juegue de delantero centro, por la derecha Rodrygo y por la izquierda Vinicius, pero a Kylian no le gusta mucho jugar en el centro», comenzó explicando Eduardo Inda.

«El padre es el que tiene dudas. En la cúpula Rodrygo gusta mucho y su comportamiento personal dentro y fuera del vestuario. Estas operaciones también dependen del mes de julio, agosto… estas se cierran a finales de verano. El verano es muy largo», dijo en exclusiva el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado en el centro del plató del programa que se emite en Mega.

Antes de la final de la Champions League Rodrygo Goes tiró la piedra aunque luego intentó esconder la mano asegurando que se le malinterpretó, aunque es igual de cierto que dejó caer que su futuro estaba en el aire en diferentes entrevistas. El brasileño sabe que con la llegada de Kylian Mbappé y el gran nivel de Vinicius y de Bellingham será el gran damnificado y es por ello que valoraría la opción de abandonar el Real Madrid.

Hace una semana Eduardo Inda contó en exclusiva en El Chiringuito de Jugones que el delantero brasileño gustaba mucho al Liverpool. El equipo británico iniciará una nueva etapa sin Jürgen Klopp y quieren reforzar la plantilla para volver a pelear por todo en Inglaterra y también a nivel continental, por lo que se habrían fijado en un Rodrygo que podría perder peso en el Real Madrid con la llegada de Kylian Mbappé.

La posible salida de Luis Díaz también podría abrirle la puerta de entrada a un Rodrygo que tiene las cualidades perfectas para adaptarse al estilo de juego del Liverpool en los últimos años, donde las bandas tenían una gran importancia con Mohamed Salah y Sadio Mané. El gran problema que se encontraría el equipo inglés sería el precio, ya que Rodrygo tiene contrato en vigor y entra en los planes del Real Madrid, por lo que para salir tendrán que presentar una buena oferta en las oficinas del Santiago Bernabéu.

Rodrygo y el City

Además, Rodrygo se dejó querer por el Manchester City en las entrevistas previas a la final de la Champions League. El equipo dirigido por Pep Guardiola goza de una gran situación financiera y podría ser uno de los candidatos para fichar al internacional brasileño a cambio de una buena cantidad económica, pero habrá que ver si son capaces de satisfacer las demandas del Real Madrid.

El interés de los equipos más potentes del viejo continente en Rodrygo es real y el propio padre del futbolista ya está moviendo varias ofertas para llevárselas al Real Madrid. Si saldrá o no ya es otra cosa porque en el club de Concha Espina cuentan con él y gusta mucho a la directiva, pero es cierto que sus últimas declaraciones no sentaron muy bien y podrían abrirle la puerta, pero siempre a cambio de una oferta que esté a su nivel futbolístico y a la situación del mercado.